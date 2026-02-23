280여명 취타대·전통의장대 차량 호위 이 대통령 내외, 브라질 국기색 활용한 복장

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 23일 21년 만에 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령을 성대히 맞았다. 이 대통령은 룰라 대통령을 만나 환하게 미소짓고 얼싸안으며 반가움을 드러냈다.

특히 룰라 대통령은 국빈 자격으로 청와대에 방문하는 첫 외빈으로, 청와대는 화려한 공식환영식을 준비했다. 룰라 대통령 부부가 탄 차량이 청와대로 진입하자 280여명의 취타대와 전통의장대가 차량을 호위했다.

이 대통령과 부인 김혜경 여사는 브라질 국기를 이루고 있는 노란색, 녹색, 파란색을 활용한 복장을 착용했다. 이 대통령은 금색 넥타이, 김 여사는 파란색 저고리와 밝은 노란색 한복 치마를 입었다.

이 대통령은 룰라 대통령이 차량에서 내리자 양팔을 벌려 끌어안으며 인사를 나눴다. 이 대통령과 룰라 대통령의 만남은 작년 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 3개월 만이다.

룰라 대통령과 함께 레드카펫을 밟으며 대정원 사열대로 이동했다. 뒤이어 김 여사와 잔자 룰라 여사도 함께 했다. 사열대는 봉황곡과 브라질 국가, 애국가를 연속으로 연주했다.

이어 두 정상과 부인들은 기수단으로 이동했고, 재동초등학교 어린이 25명으로 구성된 어린이 환영단이 인사를 건네기도 했다. 어린이들은 태극기와 브라질 국기를 흔들며 룰라 대통령 부부를 향해 환영의 인사를 건넸다.

이날 룰라 대통령은 청와대 방명록에 서명을 남겼는데, 이 대통령은 이를 보고 “예술이다”라며 찬사를 표하기도 했다.

기념 촬영까지 마친 두 정상은 이후 소인수 및 확대 회담 등을 갖기 위해 회담장으로 이동했다.

특히 청와대는 이 대통령과 룰라 대통령이 영부인들과 함께 이날 저녁 상춘재에서 ‘치맥 회동’을 할 예정이라고 소개했다.

한국식 치킨과 브라질 닭요리가 생맥주와 함께 제공되며, 룰라 대통령이 사랑하는 브라질의 ‘국민 시인’ 카를루스 드루몽 드 안드라지의 시 낭독 공연도 열릴 예정이다.