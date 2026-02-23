與의원 60여명 집결 속 출범식·결의대회 “검찰권 남용 반복 안돼…제도 개혁 완수”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 내 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임’(공취모)이 23일 출범식을 열고 본격 활동에 돌입했다.

공취모는 이날 국회 의원회관에서 결의대회 및 출범식을 열고 “공소 취소와 국정조사가 사법 정의 실현과 헌정질서 회복을 위한 시대적 과제”라며 “검찰권 남용이 반복되지 않도록 검찰개혁을 포함한 제도 개혁을 완수하겠다”고 밝혔다.

공취모에 참여하는 민주당 105명 중 60여명이 이날 출범식에 참석했다. 상임대표는 박성준 의원, 공동대표는 김승원·윤건영 의원, 간사는 이건태 의원이 맡는다. 운영위원으로는 김남희· 김상욱·김우영·모경종·송재봉·이용우·이주희·정준호·채현일 의원이 있다.

박성준 의원은 이날 출범식에서 “브라질 룰라 대통령은 정치검찰과 연방고등법원에 의해 580일간 투옥됐다”며 “그러나 연방대법원은 해당 법원의 재판 진행 편파성과 절차적 위법성을 인정하고 유죄 판결을 무효로 했다”고 말했다.

김승원 의원도 이날 방한한 룰라 대통령을 가리켜 “이 대통령과 룰라 대통령의 역사적 만남은 민주주의 수호가 얼마나 중요한지 선언하는 날이 될 것”이라고 했다.

이 대통령의 대장동 사건 변호인 출신인 이건태 의원은 “검찰이 더는 정치개입 쓰레기를 만들지 못하게 검찰개혁을 해야 하고, 동시에 쓰레기도 치워야 한다”고 말했다.