5개 기업, 작년 120억 유치·매출 231% 증가

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 육성하는 ‘지(G)-유니콘 기업’들이 투자 유치와 매출 확대, 고용 창출에서 두드러진 성과를 내며 지역 창업 생태계의 대표 성장 모델로 자리 잡고 있다.

광주광역시(시장 강기정)는 지난해 ‘지(G)-유니콘 기업’으로 선정된 5개 기업이 1년만에 총 120억원의 신규 투자유치를 이끌어냈다고 23일 밝혔다.

또 이들 기업의 총 매출액은 277억원으로, 전년 대비 기업별 평균 증가율은 231%에 달했다. 기업들의 성장세는 신규 고용으로 이어져 지역에서 36명의 일자리를 새로 창출했다.

‘지(G)-유니콘 육성프로그램’은 성장 잠재력이 높은 창업기업을 선발해 ▷사업화 자금 ▷기술 고도화 ▷투자 연계 ▷세계 진출 등을 집중 지원하는 광주시 대표 규모 확대(스케일업) 프로그램이다. 단순 재정 지원을 넘어 실증과 투자까지 연결하는 ‘성장 사다리형 지원체계’를 구축하는 것이 특징이다.

지난해 선정 기업은 ▷아이메디텍 ▷베슬에이아이코리아 ▷바이오컴 ▷에스티에이치 ▷파인트코리아 등 5개사다.

아이메디텍은 중재시술용 나노섬유 지지체와 제조장치를 개발해 기술 안정성·유효성 평가를 완료했으며, 2025년 매출 약 52억원을 달성했다. 미국과 중국에서 각각 업무협약(MOU)을 체결함으로써 세계시장 진출을 본격화하고 있다.

베슬에이아이코리아는 생성형 인공지능(AI) 개발 및 운영을 위한 인공지능(AI) 오케스트레이션 플랫폼을 기반으로 공공·금융 분야 실사용 사례를 확보하고, 국내외 특허 11건을 확보해 인공지능(AI) 기반시설 분야 경쟁력을 강화했다.

바이오컴은 온디바이스 인공지능(AI) 에이전트 기반 개인 맞춤형 대사이상·비만관리 솔루션을 고도화해 2025년 매출 약 123억원을 기록했다. ‘시리즈 A 투자유치’를 완료해 성장 재원을 확보했다.

에스티에이치는 수소연료전지용 고내구성 탄소 담지체 및 촉매 기술을 개발하고, 카이스트(KAIST) 보유 특허 2건을 이전받아 기술 신뢰도를 높였다. 해외 기업과 기술협약(NDA) 3건을 체결하며 글로벌 기술 협력 가능성을 확대했다.

파인트코리아는 수요맞춤형 의료용 생분해성 복합소재를 개발하고, 신규 생분해성 소재 2종 개발 및 인허가용 생물학적 안전성 평가 7건을 통과해 상용화 기반을 확보했다. 중국 위고그룹과 2건의 업무협약(MOU)을 체결하며 중국 시장 진출 기반을 다졌다.

이와 함께 2023~2024년 선정기업들도 성장세를 이어가고 있다. ‘지(G)-유니콘 기업’ 개방형 혁신전략(오픈이노베이션) 프로그램을 통해 HD현대삼호, 나이스정보통신 등 대·중견 기업과 실증(PoC) 협업을 추진하고 있으며, 일부 선정기업은 코스닥 상장, 미국 지사 설립, CES 3년 연속 수상 등을 통해 글로벌 경쟁력을 입증하며 성장의 선순환 구조를 구축하고 있다.

광주시는 지난 2023년부터 현재까지 총 15개 기업을 ‘지(G)-유니콘’으로 선정해 사업화 자금과 맞춤형 성장 프로그램을 지원하고 있다. 초기 창업기업 발굴부터 실증, 투자, 세계 진출까지 단계별로 연계하는 체계를 통해 지역 유망 기업의 고속 성장을 뒷받침하고 있으며, 향후 유망 기술기업을 지속 발굴해 ‘광주형 유니콘’ 육성 기반을 더욱 강화할 계획이다.

오영걸 경제창업국장은 “지(G)-유니콘 육성프로그램을 통해 지역 창업기업들이 기술 고도화, 매출 증대, 투자 유치, 글로벌 진출 등에서 가시적인 성과를 내고 있다”며 “앞으로도 유망 기업이 세계적 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 지원을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.