필름 R.G.B에서 착안한 빈티지한 컬러 특징

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이라이트브랜즈가 전개하는 코닥어패럴이 2026년 봄·여름(SS) 시즌을 맞아 브랜드 헤리티지를 현대적으로 재해석한 ‘RGB 데님 컬렉션(사진)’을 출시했다고 23일 밝혔다.

이번 컬렉션은 코닥의 필름 헤리티지를 현대적인 감성으로 풀어냈다. 코닥의 상징적인 엑타크롬 필름의 R.G.B(Red·Green·Blue) 테스트 패턴에서 착안해 빛과 색의 삼원색 개념을 디자인 테마로 반영했다. 전통적인 블루 데님에 레드, 옐로우, 그린, 퍼플 등 다양한 색상을 더했다.

코닥 특유의 빈티지한 컬러 감도에 초점을 맞췄으며, 기존 데님보다 가벼운 10온즈의 경량 라이트 데님을 사용해 편안한 착용감과 활동성을 동시에 갖췄다. 자켓, 데님, 베스트, 반바지, 스커트 등 의류부터 스니커즈까지 다양한 아이템을 구성해 셋업과 단품 모두 다양한 연출이 가능하다.

주력제품인 ‘RGB 데님 셋업’은 아우터와 데님 팬츠로 구성된다. 두 제품 모두 타올링 공법을 적용해 핏은 살리되, 무거운 데님의 불편함을 개선했고 장시간 착용해도 편하고 부드러운 촉감을 선사한다. 여유 있는 핏으로 활동성을 높였고, 입체적인 스트라이프 조직을 더해 포인트도 줬다.

함께 선보인 ‘RGB 스니커즈’는 컬렉션의 색감 콘셉트를 반영했다. 레트로 분위기의 색상 조합이 특징으로 다양한 스타일에 자연스럽게 어우러지면서도 착장에 포인트를 더한다. 리얼 스웨이드 소재를 사용해 깊이 있는 색감을 살렸으며, 클래식하면서도 날렵한 형태로 완성도를 높였다.