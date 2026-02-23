중기부·방사청 ‘방산 스타트업 육성방안’ 발표 K-방산 스타트업 허브 지정해 오프라인 지원 강화 지역 특화·조선산업 연계, 방산혁신클러스터 확대

[헤럴드경제=전현건 기자] 중소벤처기업부와 방위사업청은 대통령 주재 국가창업시대 전략회의 후속조치로 ‘방산 스타트업 육성방안’을 23일 발표했다. 중기부, 방사청 등 6개 유관기관은 이번 정책의 효과적 이행을 위해 처음으로 정책 협력체계를 구축했다.

방사청은 이날 서울 용산 전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션에서 방산 스타트업 육성 협약식을 개최했다.

최근 미국·유럽 등 선진국은 기존 거대 방산기업이 아닌 혁신 스타트업이 자율 무기체계, 데이터 분석 플랫폼과 같은 민간 첨단기술을 국방 분야에 신속히 적용해 방산 핵심 주체로 부상했다. 인공지능(AI)을 비롯한 혁신기술이 접목된 무기가 현대전 전술을 재편하는 가운데, 전통무기의 안정적 조달로 군 소요를 충족하는 것을 넘어 민간의 최신 기술로 군 소요를 선도할 수 있는 방산 혁신 스타트업 육성이 요구되고 있다.

국내에서도 니어스랩, 파블로항공, 젠젠에이아이 등 스타트업들이 드론, 합성데이터 등 분야에서 민·군 수요를 모두 겨냥하며 성장하고 있다.

다만 중소·스타트업들은 복잡한 사업 절차와 낮은 정보 접근성 등으로 방위 산업 진입·성장에 애로를 겪고 있는 것으로 나타났으며 방산 참여기업 간 격차가 벌어지는 점은 보완이 필요한 상황이다.

이에 중기부·방사청은 2030년까지 방산 참여 스타트업 100개사, 방산 참여 벤처천억기업 30개사 육성을 목표로 글로벌 첨단무기체계 시장에서 경쟁할 수 있는 방산 스타트업들을 육성해나갈 계획이다.

스타트업의 방산 생태계로의 진입, 성장 및 상생협력 기반 강화를 3가지 정책 방향으로 설정했으며 첨단기술 스타트업의 방산 진출을 촉진해 제조·대기업 일변도에서 벗어나 방위산업 영역을 신산업 분야로까지 확장하고 생태계 강건성을 제고할 방침이다.

민군 개방형 혁신을 촉진하고자 ‘방산 스타트업 챌린지’를 열고 육·해·공군, 체계기업(완제품 생산 업체)과 협업 기회를 마련한다. 챌린지 개발 제품이 현장 피드백을 반영할 수 있게 군 실증시험을 지원하고, 참여 체계기업에 동반성장평가 우대 혜택도 제공한다.

민간 주도 첨단 분야(드론, 로봇, 인공지능 등)에서는 스타트업을 비롯한 공급자가 무기체계 성능과 개념을 제안하는 공모형 획득 제도를 도입한다. 또 민간의 우수 방산 기술·연구가 신규 창업으로 이어지도록 ‘디펜스(Defense) 창업중심대학’을 운영한다.

아울러 지원 기반을 넓히고자 창조경제혁신센터 1곳을 ‘K-방산 스타트업 허브(가칭)’로 정해 방산·창업 지원의 거점으로 활용한다. 이어 지역 특화 산업, 조선 산업과 연계한 신규 클러스터 조성으로 방산혁신클러스터가 전국적으로 확산한다.

이용철 방사청장은 “방위산업 4대 강국 진입을 위해 스타트업과 기존 방산 생태계의 유기적 결합이 필요한 때”라며 “방산 스타트업의 혁신적 아이디어에 정부의 정책적 마중물을 더해 우리 K-방산이 더 큰 성과를 이룰 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.