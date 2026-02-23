울산교육청, ‘울산아이꿈터’ 공개 위치 기반 견학·체험처 정보 제공

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시교육청이 초등학교 교육과정과 연계한 학교 외부 체험활동 정보를 한눈에 제공하는 ‘울산아이꿈터’ 누리집을 구축해 23일 공개했다.

이번에 선보인 ‘울산 아이꿈터’는 교육발전 특구 사업의 하나로 추진하는 온라인 체험활동 지원 누리집(https://use.go.kr/ulsani)이다. 기존 ‘울산 창의적 체험활동 더하기(플러스)’를 개편해 사용자 편의성과 접근성을 높였으며, 울산 지역 모든 초등학교를 대상으로 운영한다.

누리집은 반응형 웹 기술을 사용해 PC, 태블릿, 휴대전화 등 기기 종류에 상관없이 편리하게 이용하도록 설계됐다. 위치 기반 지도를 사용해 현재 위치에서 가까운 견학·체험처 정보를 제공하고, 체험처별 프로그램 내용과 교과 연계 사항도 안내한다.

또 교직원의 업무 경감을 위한 지원 기능도 있다. 길 찾기와 체험처 비교 기능은 물론, 체험활동 운영 계획서와 결과 보고서 예시 서식을 제공한다. 체험처 구성 정보를 한쪽으로 출력하는 기능을 개선해 학교 내부 공문에 바로 첨부할 수 있도록 했다.

울산교육청은 오는 2028년까지 서비스 품질 향상과 체제 기반 안정화에 집중해 현장 만족도를 꾸준히 높여나갈 계획이다.