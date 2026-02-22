[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 뉴진스(NewJeans)의 여섯 번째 5억 스트리밍 곡이 탄생했다.

‘New Jeans’가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 5억 스트리밍을 돌파했다.

22일 스포티파이에 따르면 뉴진스 두 번째 EP ‘겟 업(Get Up)’ 수록곡 ‘뉴 진스(New Jeans)’는 지난 20일 기준 누적 5억 29만 6407회 재생됐다. 이 곡은 지난해 6월 누적 재생 수 4억 회를 돌파, 약 8개월 만에 1억 회를 추가했다.

UK 개러지(UK Garage) 리듬과 저지 클럽(Jersey Club) 리듬의 ‘뉴 진스’는 그룹 뉴진스의 개성 만큼이나 독특한 구성을 갖춘 곡이다. 팀 이름을 활용한 참신한 가사와 세련된 멜로디 라인으로 발매 당시 국내 주요 음원플랫폼 실시간 차트 1, 2위를 휩쓸었다.

미국 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에 각각 9, 10주간 머물렀고, 스포티파이 ‘위클리 톱 송’ 글로벌, 미국 차트에 진입했다. 미국 유명 애니메이션 ‘파워퍼프 걸’과 컬래버레이션한 뮤직비디오도 공개 당시 미국 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에 올랐다.

뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. ‘OMG’가 9억 회 이상, ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’와 ‘디토(Ditto)’가 8억 회 이상, ‘하이프 보이(Hype Boy)’가 7억 회 이상, ‘어텐션(Attention)’이 5억 회 이상, ‘ETA’가 4억 회 이상을 기록했다. 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 73억 회가 넘는다.