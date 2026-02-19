“AI 규제 시급…국제기구 필요”

[헤럴드경제=최은지 기자] 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 기술의 급격한 발전에 따른 파멸적 결과를 막기 위해 국제원자력기구(IAEA)와 같은 국제 조정 기구의 설립이 시급하다고 역설했다.

올트먼 CEO는 19일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 ‘제4회 인공지능(AI) 임팩트 정상회의’ 연설에서 “AI의 민주화가 인류 번영을 보장하는 최선의 방법”이라며 “이 기술이 특정 기업이나 국가에 집중되면 파멸로 이어질 수 있다”고 경고했다.

그는 생성형 AI의 위험성에 대처하기 위해 강력한 국제적 공조가 필요하다는 점을 분명히 했다. 올트먼 CEO는 “다른 강력한 기술과 마찬가지로 규제가 당연히 시급하게 필요하다”며 “변화하는 상황에 신속히 대응할 능력을 갖춘 국제조정기구가 세계에 필요할 것”이라고 제안했다.

나렌드라 모디 인도 총리 역시 기조연설을 통해 AI의 안전한 사용과 자국 인프라 유치를 강조했다. 모디 총리는 “AI 공간도 학교 교과 과정처럼 아동과 가족 중심이어야 한다”며 아동 안전에 대한 각별한 주의를 당부했다. 동시에 인도를 “저렴하면서도 확장 가능한 글로벌 AI 거점”으로 소개하며 대규모 투자 유치에 공을 들였다.

정상회의 기간 중 글로벌 기업들의 대규모 투자 발표도 잇따랐다. 오픈AI는 인도 타타 그룹과 협력해 최대 1기가와트(GW) 규모의 데이터 센터를 구축하기로 했으며, 인도 아다니 그룹은 2035년까지 친환경 에너지 기반의 초대형 AI 데이터 센터 구축에 1000억달러(약 145조원)를 투자하겠다는 계획을 공개했다.

한편, 이번 행사는 주요 인사들의 불참과 업계 간 묘한 신경전이 포착되기도 했다. 빌 게이츠 마이크로소프트 공동 창업자와 젠슨 황 엔비디아 CEO는 막판에 불참을 통보했다. 특히 게이츠의 경우 최근 불거진 개인적 의혹이 행보에 영향을 준 것으로 알려졌다. 행사장에서는 샘 올트먼과 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 사진 촬영 중 눈도 마주치지 않는 등 업계 주도권을 둘러싼 냉랭한 기류가 감돌았다.