보안체계 강화 통한 디지털 경쟁력 확보

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 차세대 디지털 플랫폼 구축을 완료하고 본격적인 운영에 돌입한다고 19일 밝혔다.

하나은행은 모바일·기업뱅킹·상품·마케팅 등 업무 전반을 아우르는 디지털 플랫폼 구축 사업 ‘프로젝트 FIRST’를 가동했다. 이와 함께, 대표 모바일 앱 ‘하나원큐’도 전면 개편해 새롭게 선보였다.

이번 사업은 ‘다시 하나답게! 손님 속으로!’를 방향성으로 ▷고객 경험 강화 ▷디지털 플랫폼 혁신 ▷기반 인프라 고도화를 중심으로 추진됐다. 개인과 기업 고객을 모두 고려해 디지털 채널과 업무 시스템 전반을 재정비하고, 고객 중심 금융 서비스 제공 역량을 강화했다는 설명이다.

대표 모바일 앱 ‘하나원큐’도 전면 개편했다. 통합 자산관리 중심 화면 구조를 적용하고 주요 금융 서비스 접근성과 이용 동선을 단순화해 사용 편의성을 높였다.

기업 고객을 위한 기업뱅킹 채널은 20일 야간부터 새로운 서비스를 제공한다. 기업 맞춤형 화면 구성과 내부 결재 기능을 개선하고 내부통제 기능을 강화해 업무 편의성과 접근성을 높였다.

상품 처리 시스템도 고도화했다. 고객 특성과 거래 이력을 반영한 상품 추천 기능을 도입하고 가입 절차를 간소화했으며, 사용자 중심 마케팅 플랫폼을 구축했다. 아울러 플랫폼 안정성과 확장성을 높이기 위해 인프라도 개선해 비대면 채널 경쟁력을 강화했다.

하나은행 관계자는 “프로젝트 FIRST 구축을 통해 변화하는 금융 환경에 선제적으로 대응하고, 보다 편리하고 안정적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 디지털 혁신을 지속하겠다”고 말했다.