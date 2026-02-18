“점프 컨디션 좋아 프리에서 집중”

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 피겨 스케이팅 여자 싱글 기대주 신지아(세화여고)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 개인전 쇼트 프로그램에서 점프 실수로 엉덩방아를 찧고 말았다.

신지아는 18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 한 차례 엉덩방아를 찧으면서 기술점수(TES) 35.79점에 예술점수(PCS) 30.87점, 감점 1을 합쳐 65.66점을 받았다.

이날 점수는 자신의 이번 시즌 최고점(74.47점)에도 크게 미치지 못할 뿐만 아니라 클린 연기를 펼쳤던 팀 이벤트(단체전) 쇼트 프로그램(68.80점) 점수에도 3.14점 부족한 결과다. 쇼트 연기에서 14위를 기록한 신지아는 상위 24명이 출전하는 프리 스케이팅 연기에는 나갈 수 있다.

연기를 마치고 공동취재구역에서 만난 신지아는 “연습했던 것만큼 퍼포먼스가 나오지 않아 많이 아쉽다”고 서운한 표정을 감추지 못 했다. 그는 “속상하긴 하지만 그래도 프리 스케이팅 연기를 위해 아쉬움은 잠깐 접어두고 앞을 향해 나아가겠다”고 말했다.

신지아는 점프 실수에 대해 “단체전 때보다 개인전이라서 살짝 더 긴장됐던 것 같다”며 “첫 점프 뒤에 관중석에서 응원의 박수가 나와서 더 집중하려고 했다”고 설명했다.

그는 “밀라노에 온 이후 점프 컨디션이 좋기 때문에 자신감을 가지고 프리 스케이팅 경기에 임하겠다”고 프리 스케이팅 연기를 앞둔 각오를 밝혔다.