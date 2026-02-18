한달만에 0.26%p 올라 신용대출 이달 들어 950억원↑

[헤럴드경제=서재근 기자] ‘빚투’(증권사·은행 등에서 돈을 빌려 투자) 열풍이 거세지는 가운데 국내 주요 은행들의 신용대출 금리가 상승곡선을 그리면서 금융시장의 잠재 위험이 커지고 있다는 우려의 목소리가 나온다.

18일 금융권에 따르면 연휴 직전 KB국민·신한·하나·우리은행의 13일 기준 신용대출 금리는 연 4.010∼5.380%(1등급·1년 만기 기준) 수준이다.

지난 2024년 12월 이후 이들 은행의 신용대출 금리 하단은 줄곧 3%대를 유지하다가 1년 2개월 만에 다시 4%대로 올라섰다.

지난달 16일과 비교하면 약 한 달 새 하단과 상단이 0.260%포인트, 0.150%p씩 올랐다. 같은 기간 신용대출 금리의 일반적 지표인 은행채 1년물 금리가 2.785%에서 2.943%로 0.158%p 오른 데 영향을 받았다.

주택담보대출 혼합형(고정) 금리(연 4.360∼6.437%) 하·상단도 은행채 5년물 금리 상승(+0.107%p)과 함께 각 0.230%p, 0.140%p 높아졌다.

주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.830∼5.731%) 역시 지표인 코픽스(COFIX·2.890%)에 변화가 없는데도 0.1%p 가까이 올랐다.

5대 은행(KB·신한·하나·우리 NH농협)의 전체 가계대출 잔액은 12일 현재 765조2천543억원으로, 1월 말과 비교해 5588억원 줄었다. 작년 12월(-4563억원)과 올해 1월(-1조8650억원)에 이어 3개월 연속 감소세를 보였다.

특히 각종 규제에 막힌 주택담보대출(609조5452억원)이 5천793억원 뒷걸음치면서 가계대출 축소를 주도하고 있다. 이 속도가 월말까지 유지된다면 2월 감소 폭도 1월(-1조4836억원)과 비슷할 것으로 점쳐진다.

반면, 신용대출(104조8405억원)은 이달 들어 950억원 늘어난 것으로 나타났다.

특히 마이너스통장 잔액이 작년 11월 말 40조837억원으로 약 3년 만에 최대 기록을 세운 뒤 12월 말과 올해 1월 39조7000억원대까지 줄었다가 다시 39조8000억원대로 늘어난 것으로 집계됐다.