여성으로 태어나 남성 정체성 주장 F2M 반대인 M2F의 경우는 여성부 출전 논란

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽에서 최초의 트랜스젠더 선수로 설원에 선 엘리스 룬드홀름(23·스웨덴)이 대회장에서 모든 출전 선수들의 환대를 받았다.

룬드홀름은 12일(한국시간) 이탈리아 리비뇨에서 열린 프리스타일 스키 여자 모굴 예선에 출전했다. 최종 25위로 상위 16명이 겨루는 결선 진출에는 실패했다.

룬드홀름은 여성으로 태어났으나 남성의 성 정체성을 가졌다고 주장하는, 이른 바 ‘F2M(Female to Male) 트랜스젠더’다. 이번에 출전한 경기는 본래의 성을 따른 여성부 경기였다.

경기가 끝난 뒤 그는 “최초의 동계 종목 트랜스젠더라는 점을 깊이 생각해보지 않았다”면서 “나는 다른 선수들과 똑같은 조건에서 이 자리에 섰고, 그저 스키를 탈 뿐”이라고 담담하게 말했다.

룬드홀름은 최근 트랜스젠더 선수를 둘러싼 복잡한 시선에 대해 “모든 사람이 자기 모습 그대로, 하고 싶은 일을 할 수 있기 바란다”면서 “모든 선수가 서로 공정하게 경쟁하길 원한다”고 말했다.

함께 출전한 선수들은 룬드홀름을 따뜻하게 환대했다. 미국 스키 대표팀 테스 존슨은 “엘리스가 최초의 트랜스젠더 동계 올림피언으로서 경쟁하는 건 대단한 일”이라며 “우리는 모두 스키를 타고 즐기기 위해 이곳에 왔다”고 환영의 뜻을 밝혔다.

룬드홀름은 호르몬 치료나 성전환 수술을 받지는 않은 것으로 전해졌다. 도핑이나 다름없는 남성호르몬을 투여하지 않은 몸이다. 때문에 이번처럼 본래의 성별인 여성 종목에서 경기해도 성전환으로 인한 이점은 딱히 없다. 망약 바뀐 성별인 남성 경기에 출전했다 해도 남녀간 기량 차가 더 불리했을 상황이다.

그러나 룬드홀름 같은 F2M 트랜스젠더가 아니라 ‘M2F(Male to Female) 트랜스젠더’라면 상황은 전혀 달라진다. 신체적 성별인 남성의 몸으로 여성부 경기에 나선다면 피지컬의 이점이 절대적으로 크다. 여성호르몬 요법을 받더라도 이 차이는 크게 줄지 않는다. 이 때문에 함께 경쟁해야 할 여성 선수들은 노골적으로 불공정하다는 속내를 드러내기 일쑤다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 2028년 LA 올림픽에 트랜스젠더 선수의 출전을 막겠다는 의지를 재차 드러냈다. 현재 국제올림픽위원회(IOC)도 커스티 코번트리 위원장 주도로 성전환 선수의 ‘여자부 출전’ 제한에 관한 새로운 통합 지침을 마련 중이다.

한편 올림픽 관련 정보를 전달하는 올림피디아에 따르면 룬드홀름은 동계 올림픽에 출전한 최초의 트랜스젠더 선수다. 웹사이트는 하계 올림픽에 출전한 트랜스젠더 선수는 24명으로 집계했다.