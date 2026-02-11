여주 취약계층에 연탄 2000여 장 전달 공개채용 지속…청년 일자리 창출 병행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 콜마그룹이 신입사원 교육과 연계한 연탄 나눔 봉사활동을 통해 지역사회 공헌과 청년 일자리 창출을 동시에 추진하고 있다.

콜마그룹은 지난 6일 여주시장애인복지관과 함께 경기도 여주시 현암동 일대에서 취약계층을 위한 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다고 11일 밝혔다.

이날 봉사활동에는 한국콜마, HK이노엔, 콜마비앤에이치 등 관계사 신입사원 100여 명이 참여했다. 신입사원들은 경기도 여주에 위치한 한국콜마 여주아카데미 입문 교육 과정 중 지역사회를 위한 봉사활동에 나서 연탄 2000여 장을 직접 전달했다.

콜마그룹은 매년 여주아카데미 신입사원 교육과 함께 사회공헌 프로그램을 병행하고 있다. 2024년 1월에는 시각장애인을 위한 점자 큐브 제작 활동을 진행했고, 같은 해 8월에는 여주시 양섬 일대 환경정화 봉사활동을 실시했다.

이는 입사 초기부터 기업의 사회적 책임을 체험하도록 해 구성원의 인성과 공동체 의식을 강화하려는 취지다. 콜마그룹은 인재 성장과 가치관 형성을 중시하는 경영철학 아래 미래 성장 동력을 발굴하고 사회와 상생하는 조직 문화를 구축해 나가고 있다고 설명했다.

콜마그룹 관계자는 “신입사원이 조직 구성원을 넘어 사회와 함께 성장하는 인재로 자리매김하길 바란다”며 “앞으로도 채용과 연계한 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다”고 말했다.

한편 콜마그룹은 2015년 이후 매년 100명 이상의 대졸 신입사원을 공개채용해 왔으며, 2024년부터는 연간 150명 이상 채용 기조를 이어가며 인재 확보 투자를 확대하고 있다.