여자계주, 개인전 출전에는 지장 없는 듯 관계자 “1,2위 아니면 어드밴스 못 받아”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결선에서 강하게 충돌한 한국 대표팀 전력 핵심 김길리(성남시청)가 큰 부상은 피했다.

쇼트트랙 대표팀 관계자는 10일 연합뉴스를 통해 “김길리가 경기 직후 통증을 호소했으나 이후 경기를 치르는 데 큰 문제는 없는 상태”라며 “남은 종목에 정상적으로 출전할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

김길리는 이날 최민정(성남시청), 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청)과 함께 출전한 혼성 2000ｍ 계주 준결승에서 큰 충돌 사고를 겪었다.

앞서 달리던 미국의 커린 스토더드가 미끄러지며 넘어졌고, 이를 추격하던 김길리가 피할 틈도 없이 정면으로 부딪쳐 쓰러졌다. 김길리는 넘어진 상황에서도 손을 뻗어 최민정과 터치했지만, 한국은 간격을 좁히지 못하고 캐나다, 벨기에에 이어 3위에 그쳐 파이널B로 떨어졌다.

김길리는 통증으로 파이널B에 출전하지 못했고, 노도희(화성시청)가 대신 레이스에 나섰다.

김길리는 이날 치른 혼성 계주는 물론 여자 3000m 계주와 개인전 모든 종목(500m·1000m·1500m)에 출전하는 대표팀 전력 핵심이다.

한국은 준결승 직후 미국의 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장하며 소청 절차를 밟았으나 판정은 번복되지 않았다.

대표팀 관계자는 “국제빙상경기연맹(ISU) 규정상 어드밴스를 받기 위해서는 충돌 당시 (결승 진출에 해당하는) 1, 2위로 달리고 있어야 한다”며 “당시 우리는 3위였기 때문에 규정이 명확했고, ISU의 판정을 인정할 수밖에 없었다”고 설명했다.

한국은 2004 아테네 하계 올림픽 체조의 양태영이 오심으로 메달을 뺏긴 뒤 올림픽 오심 대응 매뉴얼을 마련했고, 이후 각 대표팀은 소청시 필요한 현금을 준비한 채 모든 경기에 나서고 있다.