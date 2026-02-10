데이터센터·에너지 인프라 투자 논의 日언론 “트럼프, 日투자 지연에 불만”

[헤럴드경제=정목희 기자] 일본 정부에서 미국과의 관세 협상과 대미 투자 문제를 담당해 온 ㅍ 경제산업상이 오는 11일부터 14일까지 미국을 방문한다고 교도통신이 10일 보도했다.

아카자와 경제산업상은 방미 기간 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 회담하고, 지난해 여름 무역 협상을 타결하면서 약속한 일본의 5500억 달러(약 802조 원) 규모 대미 투자 계획을 논의할 것으로 보인다.

일본 정부는 대미 투자 1차 안건으로 데이터센터용 가스 발전 시설과 인공 다이아몬드 생산 공장, 원유 선적 항구 건설 등을 미국 측과 조율 중인 것으로 알려졌다. 앞서 니혼게이자이신문(닛케이)은 1차 투자 사업 규모가 6조~7조 엔(약 56조~66조원)에 이를 수 있다고 전한 바 있다.

러트닉 장관과 아카자와 경제산업상이 대미 투자 사업을 협의하면 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 최종적으로 결정할 것으로 보인다.

다카이치 사나에 일본 내각은 지난 8일 치러진 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당의 압승으로 안정적 국정 운영 기반을 구축했다.

다카이치 총리는 내달 중순 미국을 방문해 트럼프 대통령과 회담할 예정이다.

트럼프 대통령은 총선 직전 공개적으로 다카이치 총리를 지지했고, 자민당이 승리한 이후에도 “그녀는 매우 존경받고 인기 많은 리더”라며 축하한다고 밝혔다.

트럼프 대통령이 다카이치 총리를 향한 기대감을 나타내고 있지만, 한편으로는 일본의 대미 투자 지연 탓에 불만도 품고 있다고 닛케이가 보도했다.

이 신문은 트럼프 대통령이 다카이치 총리를 향한 지지 의사를 표명하기 전 미국이 일본 측에 “트럼프 대통령이 일본에 대한 문제로 격노하고 있다”는 의사를 전달했다고 전했다.

닛케이는 “러트닉 장관이 본래 1호 투자 안건을 2025년 말에 정하겠다고 트럼프 대통령에게 말했지만, 계획 책정에 시간이 걸리고 있다”며 트럼프 대통령이 ‘일본이 의도적으로 협상을 늦춘다’는 불신감을 드러내고 있다고 덧붙였다.

이 신문은 “일본은 생각이 다르다”며 미국 연방 대법원의 상호 관세 관련 판결 등을 염두에 두고 서두르지 않는 듯하다고 해설했다.

닛케이는 3월 미일 정상회담에서 트럼프 대통령이 다카이치 총리에게 방위비(방위 예산) 증액, 쌀 시장 추가 개방 등을 요구할 수 있다면서 “트럼프 대통령의 ‘전면 지지’는 공짜가 아니다”라고 짚었다.