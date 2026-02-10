SNE리서치 집계…1만6011대 판매 2세대 넥소 출시·중국 면세 종료 효과

[헤럴드경제=권제인 기자] 지난해 글로벌 수소연료전기차(FCEV) 시장이 전년 대비 20% 넘게 성장한 것으로 집계됐다. 현대자동차는 2세대 넥쏘의 선전에 힘입어 올해도 시장 점유율 1위를 유지했다.

10일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 수소차 시장은 전년 동기 대비 24.4% 증가한 1만6011대를 기록했다. 상반기 둔화세를 보였지만, 12월 중국에서 신에너지차 차량 구매세 전액 면세의 종료 시점과 시범 도시군 실적 마감이 겹치며 한 달간 판매가 일시적으로 확대된 것으로 해석된다.

기업별로 보면 현대차가 넥쏘를 중심으로 총 6861대를 판매하며 시장 1위를 유지했다. 현대차는 지난 4월 2세대 넥쏘를 새롭게 출시하며 78.9%의 높은 성장률을 보였다. 시장 점유율은 2024년 29.8%에서 지난해 42.9%로 13.1%포인트 높였다.

토요타는 미라이와 크라운 모델을 합쳐 1168대를 판매해 전년 대비 39.1% 감소했으며, 일본 내에서도 37.3% 감소한 판매량을 보였다.

혼다는 수소 승용차 모델로 2025년형 ‘혼다 CR-V e:FCEV’를 미국과 일본에 출시하였으나 185대에 그쳤다. CR-V e:FCEV는 수소연료전지와 플러그인 하이브리드 기능을 결합한 최초의 스포츠유틸리티차(SUV)로, 4.3kg 수소탱크와 17.7㎾h 배터리를 통해 EPA 기준 435㎞ 주행이 가능하다.

중국 상용차 업체들은 전년 대비 9.6% 증가한 7797대를 판매하며 안정적인 판매 흐름을 유지했다.

국가별로는 중국이 신에너지차 구매세 전액 면세혜택을 올해부터 50% 감면으로 바꾸면서 일시적으로 판매량이 급증했다. 한국은 현대 넥쏘의 판매 호조로 42.5%의 점유율을 차지했으나 중국에 밀려 2위에 기록됐다.

유럽과 미국, 일본 등 주요 선진국 시장은 뚜렷한 위축세를 보이고 있다. 유럽에서는 미라이와 넥쏘를 합쳐 566대 판매되며 전년 대비 23.1% 역성장을 기록했고, 미국에서는 혼다 CR-V e:FCEV 신차 판매가 이뤄졌으나, 미라이 판매량이 대폭 줄어 37.7% 감소했다. 일본 시장 역시 미라이와 크라운 판매 부진으로 인해 37.3%의 하락 폭을 나타냈다.

SNE리서치는 “올해 수소차 시장 방향은 상용차 중심 실증이 단발성 보급이 아니라 지속 가능한 운영으로 연결되는지와 충전 인프라의 확장 속도가 실제 운행 수요를 따라갈 수 있는지, 보조금 정책이 흔들리지 않아 가격과 총소유비용 전망이 안정되는지에 따라 방향성이 갈릴 것”이라고 분석했다.