박완수 지사 기자회견, “일시적 관심 아닌 도민 삶에 뿌리내릴 것 당초 1만명에서 4~5월중 추가모집, 내년 2만 명 등 2년간 5만 명

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 전국 지자체 최초로 도입한 ‘경남도민연금’이 시행 초기부터 가입자가 몰리며 흥행에 성공하자, 당초 계획을 전면 수정해 운영 규모를 대폭 확대한다.

박완수 도지사는 10일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 올해 ‘경남도민연금’ 가입자 2만명을 추가로 모집하겠다고 밝혔다. 지난달 19일 모집을 시작한 지 단 3일 만에 올해 목표치인 1만명이 조기 완판된 데 따른 후속 조치다.

이날 박 지사는 “도민연금이 일시적인 관심을 넘어 도민 삶 속에 안정적으로 뿌리내리는 제도가 되도록 현장의 목소리를 반영했다”며 “미래를 위한 선제적 투자인 만큼 안정적 운영에 도정 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

경남도민연금은 지난 1월 21일 1차 모집 인원 1만명을 모두 채우며 조기 마감됐다. 특히 연 소득 3800만원 이하 구간 가입자가 단기간에 집중되면서 은퇴 후 국민연금 수령 전까지 발생하는 ‘소득 공백기’에 대한 저소득 계층의 절실함이 확인됐다는 분석이다.

이에 도는 18개 시군과 협의를 거쳐 올해 모집 인원을 기존 1만명에서 3만명으로 늘리기로 했다. 4~5월 중 2만명을 추가 모집하고, 내년에도 2만명을 모집해 초기 2년간 총 5만명을 조기 수용할 방침이다. 이에 따라 향후 10년간 전체 가입 목표도 당초 10만명에서 13만명으로 상향 조정됐다.

모집 규모가 늘어남에 따라 경남도와 18개 시군은 각각 24억원의 추가 예산을 확보해야 한다. 도는 강도 높은 세출 구조조정을 통해 추경 예산을 신속히 편성하고, 국비 확보 등을 통해 재원을 안정화할 계획이다.

또한 1차 모집 당시 발생했던 시스템 과열을 방지하기 위해 보완책도 마련했다. 추가 모집 시에는 소득 구간뿐만 아니라 지역별로도 신청 기간을 세분화해 도민 불편을 최소화할 예정이다.

한편 경남도민연금은 정년퇴직(60세) 후 국민연금 수령(65세) 전까지 5년 동안의 소득 공백을 메우기 위해 경남도가 도입한 정책이다. 가입자가 일정액을 적립하면 도와 시군이 매달 최대 2만원(연간 24만원)을 지원해 퇴직 후 원금과 이자를 돌려받는 구조다.