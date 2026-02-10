[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드가 설 연휴를 맞아 지상에서 물속에서 하늘에서 다채로운 콘텐츠를 펼친다. 롯데월드 민속박물관에서 시간여행도 한다. 4차원 버라이어티 쇼쇼쇼이다.

롯데월드는 2026년 ‘병오년(丙午年)’의 첫 명절, 설 연휴를 맞아 가족 모두가 뜻 깊고 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록, 다채로운 설 연휴 특별 프로그램들을 준비했다.

취향에 따라 롯데월드 어드벤처, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이 어디를 방문하더라도 흥겨운 설 콘텐츠가 펼쳐진다.

▶롯데월드 어드벤처, 한복 입은 로티·로리와 인사 나누고, 민속놀이까지 즐기기

롯데월드 어드벤처는 ‘K-연휴’의 멋과 맛을 살린 콘텐츠를 준비했다. 본격적인 설 연휴 기간인 14일(토)부터 18일(수)까지 매일 오전 10시 로티·로리를 비롯한 캐릭터 친구들이 한복을 입고 방문객들을 직접 맞이하는 ‘설맞이 특별 그리팅’을 진행한다. 롯데월드 어드벤처의 오픈 시간에 맞춰 한복을 입은 캐릭터 친구들이 정문에 등장, 방문객들에게 명절 인사를 건네고 포토타임까지 진행해, 명절의 정겨운 아침 풍경을 연출할 예정이다.

오픈 직후, 캐릭터를 만나지 못했다고 해도 실망은 금물이다. ‘Smile with Friends (스마일 위드 프렌즈)’를 통해 한복을 입은 캐릭터 및 연기자들과 만날 수 있기 때문이다. 14일(토)부터 18일(수)까지 오전 11시에는 캐릭터 친구들이, 오후 12시엔 연기자들이 어드벤처 1층 회전목마 앞에 등장해 포토타임을 진행한다. 또한, 오후 4시 어드벤처 전역에서 진행되는 ‘Play with Friends (플레이 위드 프렌즈)’에서는 연기자들과 함께 추억의 민속놀이를 즐길 수 있어 ‘K-연휴’만의 즐거움을 경험할 수 있다.

인기 애니메이션 IP(지식재산권) ‘프린세스 캐치! 티니핑’의 세계관을 입힌 겨울 축제도 호평을 받고 있다. 특히 매일 오후 5시 롯데월드 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서 열리는 ‘캐치! 티니핑 퍼레이드’는 절대 놓치지 말자. 경쾌한 티니핑 주제곡과 함께 티니핑 캐릭터들이 나타나 분위기를 띄우며, 티니핑 버스까지 등장해 관객들에게 환상적인 볼거리를 선사한다. 또한 티니핑 캐릭터들과 특별한 인증샷을 남기고 싶다면 매일 2차례(12시 30분, 오후 3시 30분) 어드벤처 1층 만남의 광장에서 진행하는 포토타임인 ‘Smile, With 캐치! 티니핑’의 일정 확인도 필수다. ‘트윙클 미라클 윈터’ 시즌 축제는 오는 3월 2일(월)까지 진행된다.

연휴 기간 롯데월드 어드벤처에서 즐거운 시간을 보내는 것만큼이나, 행운의 주인공이 될 기회를 잡는 것도 중요하다. 약 한 달 뒤인 ‘화이트데이’에 벅찬 행복을 선사할 경품행사 ‘FOREVER MOMENTS on White day (포에버 모먼츠 온 화이트데이)’에 잊지 말고 참여하자.

오는 2월 22일(토)까지 진행될 이번 경품 행사에서는 1등(1명)에게는 화이트데이 밤 어드벤처를 즐길 수 있는 특별한 기회와 황금 로티 5돈을, 2등(2명)에게는 시그니엘 숙박권을 증정한다. 오는 2월 27일(금) 롯데월드 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 통해 최종 당첨자를 추첨하며, 자세한 내용은 롯데월드 홈페이지 및 SNS를 참고하면 된다.

▶‘K-컬처’ 가득한 롯데월드 민속박물관, 새해 복이 쏟아질 전통문화 체험

우리의 역사와 전통문화를 쉽고 재미있게 알리는 롯데월드 민속박물관도 명절에 꼭 방문해야 하는 관광 명소다. 설 연휴 기간인 2월 14일(토)부터 2월 18일(수)까지, 민속박물관에서는 정겨운 민속 콘텐츠를 경험할 수 있다. 먼저 해당 기간 박물관을 방문한 누구나 박물관 전역에서 투호, 윷점보기, 버나놀이, 딱지치기 등 다양한 민속놀이 체험이 가능하다.

전통적 방식으로 새해 복을 기원하는 것도 가능하다. 고려실 원덕문에서는 매일 오후 1시부터 5시까지 액막이 명태 제작 체험인 ‘복 내려온다’를 진행(참가비 별도)한다. 액막이를 만들고, 새해 소망까지 기재해 줄에 걸어 행운이 깃들기를 바라보자. 삼국홀에서는 매일 오후 1시부터 5시까지 복 담기 체험프로그램인 ‘복을 가득 담으면’도 운영(참가비 별도)한다. 재화를 의미하는 쌀, 학문을 의미하는 검은 콩 등 소망과 어울리는 곡식을 복주머니에 가득 넣어 간직할 수 있다.

▶아쿠아리움, 바다사자·펭귄도 즐거운 설 연휴…카피바라의 매력에도 풍덩

롯데월드 아쿠아리움은 설 연휴 기간인 2월 13일(금)부터 2월 18일(수)까지, 총 6일간 다양한 특별 프로그램을 선보인다. 먼저 설 연휴 특별 바다사자 생태설명회를 하루 두 차례 (오전 10시 30분, 오후 2시 30분) 지하 1층 바다사자 수조에서 진행한다. 한복을 입은 아쿠아리스트와 바다사자가 함께 관람객들에게 큰절 이벤트를 통해 새해 인사를 건네고, 설 특식에 행복해하는 바다사자까지 만날 수 있다. 특히 바다사자와 관람객 간 윷놀이 대결까지 열려 관람의 재미를 더한다.

명절이라면 빼놓을 수 없는 롯데월드 아쿠아리움만의 콘텐츠, 아쿠아리스트들의 수중 새해 인사는 이번 설 연휴에도 진행된다. 연휴 기간 중 매일 오후 2시와 오후 4시 30분, 하루 두 차례 지하 2층 메인 수조에서 한복을 착용한 아쿠아리스트들이 전통음악과 함께 손 인사와 큰절을 올리고 새해 행운을 기원하는 메시지를 담은 현수막을 펼쳐 보인다.

평소에는 수조에서만 만날 수 있던 펭귄, 명절에는 특별히 눈앞에서 인사를 전할 수 있는 이색 프로그램 ‘아기펭귄 건강검진 가는길’도 연휴 기간 매일 오후 4시 30분에 진행한다. 전용 유모차를 타고 지하 2층 메인수조를 지나 동물병원까지 이동하는 펭귄의 깜찍한 모습을 눈에 담는 것이 가능하다. 또한 지하 1층 극지방존, 펭귄들의 보금자리인 펭귄 수조에는 갓과 한복을 착용한 눈사람 조형물 ‘K-스노우맨’이 입주한다. 호기심 많은 펭귄들이 ‘K-스노우맨’과 함께하는 귀여운 모습을 사진으로 담아보는 것을 추천한다.

2026년 롯데월드 아쿠아리움의 새 식구 ‘카피바라’의 매력을 알아가는 신규 프로그램도 주목해보자. 6일(금)부터 신규 생태설명회 ‘카피바라의 오물오물 먹방 시간’을 하루 2회(오전 11시, 오후 3시) 지하 1층 카피바라 수조에서 진행 중이다. 아쿠아리스트와 교감하는 카피바라의 생태적 특징을 알아가는 한편 국내 최초의 ‘ASMR 먹방쇼’까지 흥미롭게 지켜볼 수 있다.

먹이를 매개로 카피바라와 교감하고 싶다면 ‘카피바라 먹어바라’에 참여해보자. 사전 예약을 통해 참여할 수 있는 먹이 장난감 제작 체험으로 매일 오전 10시 30분과 2시 30분에 진행한다. 참가자들은 카피바라가 선호하는 먹이들을 골라 자신의 이름까지 부착해 ‘먹이 모빌’을 완성하며, 제작된 먹이 모빌은 생태설명회(오전 11시, 오후 3시) 진행 시 활용된다.

▶서울스카이, ‘얼쑤~!’ 하늘에서 만나는 국악 버스킹

롯데월드타워 전망대 서울스카이는 온 가족 모두가 신명나는 설 연휴를 책임질 국악 버스킹 무대를 준비했다. 지난해 고객 참여형 버스킹 공연인 오픈스테이지 in 서울스카이 시즌 3’에서 현대적 감각으로 국악을 재해석한 연주로 호평을 받았던 그룹 ‘울림’과 ‘케이소리’가 명절을 맞아 서울스카이를 다시 찾는다.

먼저 2월 16일(월)에는 국악과 실용음악의 조화로, 새로운 국악 트렌드를 이끄는 컨템포러리 사운드 국악 그룹 ‘울림’이 무대를 꾸미고, 2월 17일(화), 18일(수)에는 지상파 음악 경연프로그램에 출연하며 독창적 음악 세계를 선보이는 퓨전국악그룹 ‘케이소리’의 공연이 열린다. 설 연휴 특별 버스킹 공연은 2월 16일(월)부터 18일(수)까지 총 3일간 118층 스카이데크에서 매일 저녁 6시부터 30분 간 진행된다.