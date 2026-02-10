우리가 미처 몰랐던 고향의 재발견 전국 지역별 명소 특별 프로그램 풍성 문체부 2월 확정 ‘로컬 100’ 최초 공개 경기·충남 등 지역별 엄선코스도 관심

올해 설 연휴는 닷새나 돼 일가친척을 방문하고 나서도 시간이 한참 남는다. ‘연휴에 뭘 하지?’라고 막연하게 생각하기보다 관광 지도를 딱 펼쳐놓고 두루 살피면, 대한민국엔 참으로 갈 곳이 많다는 것을 새삼 확인할 수 있다.

특히나 내 고향, 내 집 근처에 의외로 세계유산, 유네스코 지질공원, 현대적 산책로, 문화예술 공간, 세시풍속 체험장 등 볼거리, 즐길 거리가 많음을 새삼 느낄 수 있다. 먹고 사느라 잘 몰랐는데, 그야말로 고향의 ‘재발견’이라 할 만하다.

또 산촌 윷놀이대회부터 부산의 드론 쇼까지, 설 연휴 전국의 특별 프로그램만 따져도 손으로 다 꼽기 어려울 정도로 많다. 그것도 그럴 것이 5대 궁, 종묘, 박물관, 미술관, 왕릉, 과학관, 국악원 등에서 다채로운 전통 놀이 체험행사가 펼쳐지기 때문이리라.

설 연휴에 활짝 피어있을 제주의 수선화, 거제의 매화, 강진의 동백 등 꽃구경도 좋고, 역사 복원이 진행 중인 고려의 종묘 연천 숭의전과 고구려 호로고루성, 울진 십이령주막, 장흥 원광대병원 웰니스치료프로그램 등 감춰진 보석을 찾는 것도 의미 있겠다.

국민투표 등으로 선정 ‘로컬 100’ 따끈따끈 정보

가장 따끈한 여행 정보는 문체부와 지역문화진흥원이 온라인 투표, 전문가 심사 등을 통해 2월 초에 확정한 제2기 ‘로컬 100’이다. 헤럴드경제가 최초로 전체 정보를 공개한다.

서울의 ‘로컬 100’ 선정지는 ▷문화예술의 옷을 입은 해방촌 ▷북한산 둘레길 ▷은평한옥마을 ▷그래미상에 빛나는 ‘케이팝데몬헌터스’ 무대 낙산 등 대학로 일대 ▷서울 한양도성(서울 성곽길) ▷이문세와 혜은이의 노래가 들릴 것 같은 중구 정동~덕수궁돌담길 ▷문화역 서울284 ▷강남 코엑스 ▷노원달빛산책 ▷노원구 화랑대철도공원·노원불빛정원(노원수제맥주축제) 등이다.

경기·인천은 ▷남·북한 거리가 가장 짧은 김포시 애기봉평화생태공원 ▷절터만 남았는데도 너무도 장엄한, 이집트 지성소 구조로 지어진 양주 회암사지 ▷부천 아트벙커B39 ▷수원 화성 ▷안양 예술공원 ▷용인 어린이상상의숲 ▷이천 도자예술마을 ▷파주 출판도시 아시아출판문화정보센터 ▷양주 별산대놀이 ▷여주 도자기축제 ▷인천 중구 인천아트플랫폼 등이 포함돼 있다.

강원특별자치도는 ▷고성 DMZ 평화의 길 ▷전국 오일장 중에서 가장 규모가 큰 동해시 북평민속5일장 ▷유럽이 환호했던 정선아리랑 뮤지컬 ‘아리아라리’ ▷김유정문학촌 등 춘천 문학로드 ▷춘천 감자빵 ▷춘천 마임축제 ▷강릉 단오제 ▷강릉 커피축제가 여행객을 반긴다. 제주특별자치도에서도 ▷서귀포 매일올레시장 ▷“지병 완치” 증언이 잇따르고 있는 서귀포 치유의숲 ▷서귀포 작가의 산책길 ▷제주시 제주해녀의부엌 등이 있다.

대전·충청은 ▷청주 공예비엔날레 ▷청주 문화제조창 ▷계룡 군문화축제 ▷공주시 제민천 ▷부여군 백제문화제 ▷홍성군 문당환경농업마을 ▷아산 성웅 이순신 축제 ▷천안 흥타령춤축제 ▷논산 딸기축제 ▷보령 머드축제 ▷대전 서구 한밭수목원 ▷유성구 국립중앙과학관 ▷대전 중구 성심당 등이 제2기 로컬100에 이름을 올렸다.

진도 모세의 기적, 대구의 간송 보물

광주·전남은 ▷고흥 쑥섬 ▷담양군 담빛예술창고 ▷담양 소쇄원, 석영정, 한국가사문학관 ▷보성 다향대축제 ▷순천시 정원 워케이션 ▷여수밤바다 낭만버스킹 ▷완도군 명사십리해수욕장 ‘어싱로드’ ▷진도 운림산방 ▷대한민국 ‘모세의 기적’ 1호, 진도 신비의 바닷길 ▷‘한국관광의 별’에 올랐던 진도 토요민속여행 ▷해남군 고산윤선도유적지(연동마을) ▷고창 고인돌 유적 ▷동백과 장어가 함께하는 고창 선운사 여행 ▷군산 근대시간여행마을 ▷남원시립국악단 상설창극공연 ▷무주반딧불축제 ▷고창 청보리밭축제 ▷광주 동구 인문학당 ▷광주 남구 양림동 역사문화마을 등이 낙점을 받았다.

부산·울산·경남은 ▷거제시 매미성과 대금마을 ▷거창 창포원 ▷고성 공룡세계엑스포 ▷김해 가야사 문화권 ▷클레이아크 김해미술관 ▷남해 가천 다랭이마을 ▷남해 바래길 27개 코스 ▷산청군 남사예담촌 ▷통영 삼도수군통제영 ▷함안 낙화놀이 ▷대를 이른 순수 선비정신의 터, 함양군 개평한옥마을과 해빙기를 맞은 개천 변 수십 개 정자들 ▷밀양 공연예술축제 ▷서울 빛초롱 축제의 어머니, 진주 남강유등축제 ▷부산 오륙도 ▷‘한국의 테이트모던’ 수영구 F1963 ▷해운대구 달맞이길&추리문학관 ▷해리단길 ▷울산 남구 고래문화마을 등이 선정됐다.

대구·경북에서는 ▷경주 양동마을 ▷국립경주박물관 ▷고령군 개실마을 ▷고령 지산동 고분군 ▷문경새재 ▷문경 에코월드 ▷봉화군 분천 산타 마을 ▷성주군 한개마을 ▷안동 월영교 ▷영주 무섬마을과 외나무다리 ▷경주시 신라문화제 ▷김천김밥축제 ▷안동 국제탈춤페스티벌 ▷대구 달서구 대구치맥페스티벌 ▷대구 간송미술관 ▷수성못 등이 포함되었다.

내 고향 여행 전문가의 2월 추천지는 어디?

한국관광공사는 지난해 설 연휴엔 ‘레트로’라는 테마로 ▷대구 섬유산업단지의 스승인 강화도 조양방직 관광체험시설 ▷제천 의림지, 제2의림지(비룡담과 마법의성)를 즐긴 뒤 놀이기구도 타는 의림지파크랜드 ▷서천 판교 ‘시간이 멈춘 마을’ ▷서울 청와대의 68% 크기인 합천 청와대와 영상테마파크 ▷부산 중구로23번길에 있는 ‘추억보물섬’ 등을 추천한 바 있다.

경기도는 올해 설 연휴를 포함한 2월 추천 여행지로 ▷의정부 망월사 ▷가평 어비계곡 ▷용인 와우정사 ▷안성 미리내성지 ▷하남 검단산 등을 선정했다.

의정부 망월사 범종각에 오르면 시내 전경이 펼쳐지고 맞은편에는 서울 수락산의 풍광도 보인다. 미리내성지로 가면 ‘한국 순교자 103위 시성 기념성당’이 있고, 김대건 신부의 종아리뼈가 모셔져 있다.

해양수산부는 2월의 어촌 여행지로 부산 영도 동삼마을과 강원 속초 장사마을을 꼽았다. 강원 속초 장사마을은 도보 10분 거리에 영랑호가 있어 시원한 바다와 잔잔한 호수 분위기를 만끽할 수 있는 곳이다. 공예 체험으로 가리비 석고 방향제와 바다 열쇠고리 만들기가 있고, 배낚시와 요트 체험도 할 수 있다. 2월의 등대는 전남 진도군 임회면 서망항 북방파제 등대가 선정됐다. 서망항은 진도군 남서쪽 끝에 있으며 꽃게 주산지이다.

‘한국관광의별’ 철원 물윗길, “반갑다 안동찜닭”

경북문화관광공사는 2월 추천 장소로 안동 하회마을, 월영교, 안동 찜닭골목을 선정했다. 하회마을은 유네스코 세계유산으로, 마을 주변에는 탁 트인 전망을 감상할 수 있는 부용대가 있고, 병산서원과도 가깝다. 안동 찜닭을 맛본 뒤, 월영교 밤 산책을 해도 좋겠다.

충남도는 2월 여행지로 ▷공주 제민천-시인 나태주 골목길-왕릉원-공산성 여행코스 ▷오는 22일까지 일정으로 진행 중인 홍성 남당항 새조개 축제-트릭아트와 해양분수공원-노을전망대-홍주스카이타워-고암 이응노 생가 코스 ▷보령 천북굴단지 석화구이, 굴찜, 굴밥, 굴칼국수-학성리 공룡유적으로 이어지는 보양-교양 여행코스 등을 추천했다.

강원특별자치도는 ‘2026 강원 방문의 해’ 2월 추천 여행지로 유네스코 세계지질공원이자 한국관광의 별에 올랐던 철원 ‘한탄강 물윗길’과 설경 속 사찰의 아름다움을 간직한 원주 치악산과 구룡사를 선정했다. 철원군은 2월 평일에 한탄강 물윗길과 주상절리길, 횃불전망대, DMZ(비무장지대)생태평화공원 이용료를 50% 할인해 주고 소이산 모노레일과 태봉열차 이용 때에도 혜택을 준다. 원주시도 시티투어, 뮤지엄산, 빙하미술관 등에서 할인 혜택을 준다.

설을 맞아 조상들에 감사를 표하고 집안 어르신들께 세배를 한 뒤 가족 나들이에 나선다면 그것이 바로, 설 명절 때 누구나 기원하는 건강이요, 행복이요, 쇄신이다.

함영훈 기자