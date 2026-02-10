열여덟 ‘여고생 보더’ 유승은 인터뷰 “부상딛고 메달…대한민국 대표 영광 다음에도 할 수 있다는 용기 얻었죠”

‘여고생 보더’ 유승은(18·성복고)이 한국 여자 스키·스노보드 선수로서 처음으로 메달을 획득하면서 “나 자신이 자랑스럽다”고 말하며 기쁨을 감추지 못했다. 선수 생활의 위기가 될 뻔한 부상을 극복하고 해낸 성취이다 보니 더욱 값진 메달이라며 웃었다.

유승은은 10일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 획득한 뒤 가진 현지 인터뷰에서 “1년 동안 부상으로 많은 것을 할 수 없었다. 이번 경험은 제게 ‘다음에도 할 수 있다’는 용기를 줬다”면서 “자신이 정말 자랑스럽다”고 소감을 밝혔다.

유승은은 이날 빅에어 결선에서 171점을 획득, 무라세 고코모(일본·179점)와 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 동메달을 획득했다.

유승은의 메달은 이번 대회 우리나라 선수단의 두 번째이자, 한국 스키·스노보드 사상 올림픽 세 번째 메달이다.

특히 한국 여자 스키·스노보드 선수로는 최초의 입상이다. 스노보드 중에서도 연기를 채점해 점수로 경쟁하는 프리스타일 계열 종목에서도 첫 올림픽 메달이다.

유승은은 “대한민국을 대표해 스노보드를 탈 수 있어서 무척 영광”이라며 “우리도 스노보드를 이 정도로 할 수 있다고 보여준 것 같다”고 말했다.

이날 유승은의 메달 소식은 부상 후 출전한 첫 올림픽에서 거둔 성과라 더 값지다. 유승은은 지난 2024년 월드컵에 출전했다가 발목이 골절돼 1년을 쉬어야 했다. 이후에도 손목이 부러지는 등 큰 부상에 시달렸다. 하지만 이번 시즌 월드컵에서 처음으로 입상하며 생애 첫 올림픽 무대를 밟더니 급기야 메달까지 거머쥐었다.

그는 이날 1차 시기에 대해 “백사이드 트리플 콕을 연습 때 한 번도 성공적으로 착지한 적이 없었지만, 자신감은 있었다”며 “시합 때는 정말 성공하겠다는 마음이었다”고 설명했다. 당시 그는 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 ‘백사이드 트리플 콕 1440’에 성공해 고득점을 올렸다.

2차 시기 땐 프런트사이드로 네 바퀴를 도는 데 성공하고 보드를 내던지며(보드플립) 기쁨을 표현했다. 유승은은 “너무 신나서 그랬다”며 웃었다. 그는 “올림픽 전에는 에어매트에서만 해봤고, 그때도 완벽하지는 않았다”면서도 “여기서 난도가 낮은 기술을 시도해 보다가 이만큼도 할 수 있겠다는 생각이 들어 도전한 것”이라고 전했다.

유승은은 이후 진행된 메달리스트 기자회견에선 경쟁자들에 대한 존중을 드러내기도 했다. 그는 금메달을 딴 무라세, 은메달을 목에 건 시넛에 대해 “두 선수 영상은 휴대전화에 저장해놓을 정도로 정말 많이 봤다. 어릴 때부터 무척 팬이었다”면서 “함께 올림픽에 참가한 것만으로도 영광”이라고 말했다. 조용직 기자