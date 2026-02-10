연초 이후 수익률 56.9%…레버리지 제외 국내 1위 스페이스X IPO 기대감에 우주 밸류체인 부각돼

[헤럴드경제=김유진 기자] 한화자산운용의 PLUS 우주항공&UAM 상장지수펀드(ETF)가 순자산 3000억원을 돌파하며 국내 우주항공 테마 ETF 가운데 존재감을 키우고 있다. 연초 이후 수익률에서도 레버리지·인버스를 제외한 국내 상장 ETF 중 1위를 기록했다.

한화자산운용은 10일 PLUS 우주항공&UAM ETF의 순자산총액이 3000억원을 넘어섰다고 밝혔다. 한국거래소에 따르면 전일 장 마감 기준 해당 ETF의 순자산은 3412억원으로 집계됐다.

수익률도 두드러진다. PLUS 우주항공&UAM ETF의 연초 이후 순자산가치 기준 수익률은 56.9%(6일 기준)으로, 국내 상장 ETF 가운데 레버리지·인버스를 제외하면 가장 높은 수준이다. 한화자산운용은 최근 성과에 대해 글로벌 우주산업 전반에 대한 재평가 흐름이 반영된 결과로 설명하고 있다.

시장에서는 세계 최대 민간 우주기업인 스페이스X의 기업공개(IPO) 가능성이 거론되면서 우주 밸류체인 전반에 대한 기대가 확산된 점이 영향을 미친 것으로 보고 있다. 스페이스X를 중심으로 발사체, 위성, 통신 등 관련 산업 전반에서 기업가치 재평가가 이뤄지고 있다는 분석이다.

해당 ETF는 국내 우주산업 관련 중소형주와 대형주를 고루 편입한 것이 특징이다. 국내 유일의 위성 시스템 수출 기업인 세트렉아이를 비롯해 위성통신용 게이트웨이와 유저터미널을 생산하는 인텔리안테크, 스페이스X에 특수합금을 납품하는 에이치브이엠 등 성장 기대가 높은 종목들이 포함돼 있다. 여기에 한화시스템, 한국항공우주 등 대형 우주·방산 기업도 편입해 변동성을 일부 완화했다는 평가다.

정책 환경도 우호적으로 거론된다. 지난해 12월 미국 정부가 발표한 ‘우주 우위 확보(Ensuring American Space Superiority)’ 행정명령에는 180일 이내 동맹국과 파트너 국가의 역할을 강화하겠다는 내용이 담겼다. 이에 따라 유인 달 탐사 프로그램 ‘아르테미스’와 상업용 국제우주정거장(ISS) 구축 과정에서 한국 민간 기업의 참여 가능성도 거론되고 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 “발사 비용 하락은 우주산업의 구조적 성장을 촉진하는 핵심 요인”이라며 “위성 인터넷 서비스 가능 지역 확대와 우주 데이터센터의 경제성 개선 등 우주경제의 시장성이 점차 수치로 확인되고 있다”고 밝혔다.