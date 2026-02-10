“대한민국 스노보드 역사에 새로운 이정표”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 10일 밀라노 동계올림픽에서 스노보드로 한국의 두번째 메달을 따낸 유승은 선수에게 “뜨거운 축하를 전한다”고 했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구 트위터)에 ‘연이틀 이어진 대한민국 설상 종목의 기적’이라는 제목의 글을 올리고 “2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 대한민국 국가대표 선수단의 두 번째 메달, 또다시 설상 종목에서 탄생했다”고 언급했다.

이어 “스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 거머쥔 유승은 선수에게 뜨거운 축하를 전한다”면서 “불과 열여덟의 나이로 첫 도전에 나선 올림픽 무대에서 거둔 동메달은 대한민국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠다”고 격려했다.

이 대통령은 또한 “스노보드 빅에어와 같이 위험 부담이 큰 종목에서 유승은 선수가 보여준 담대한 도전 정신과 흔들림 없는 집중력은 국민 모두에게 경이로움과 큰 감동을 안겨주었다”며 “참으로 자랑스럽다”고 기뻐했다.

계속해서 이 대통령은 “지난 1년간 연이은 부상으로 쉽지 않은 시간을 보내셨다고 들었다”며 “다시 눈 위로 돌아오기 위해 재활에 매진하며 긴 회복의 시간을 견뎌낸 끝에 이뤄낸 오늘의 성과이기에 더욱 뜻깊다”고 거듭 격려했다.

그러면서 이 대통령은 “앞으로 더 높이 도약하며 대한민국 스포츠의 새 역사를 써 내려가 주시길 기대한다. 유승은 선수가 걸어갈 모든 여정을 힘껏 응원하겠다”고 덧붙였다.