명절 앞둔 중소기업에 현금 유동성 확보 지원

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑이 설 명절을 앞두고 자금 수요가 집중되는 중소 협력사들을 위해 판매 대금을 조기 지급하며 동반성장 행보를 이어간다.

10일 홈앤쇼핑에 따르면 이번 조기 지급을 통해 1000여개의 중소 협력사가 예정일보다 앞당겨 대금을 수령하게 됐다. 전체 지급 규모는 약 250억원에 달한다.

이번 결정은 명절을 앞두고 원자재 대금 결제나 상여금 지급 등 자금 운용에 어려움을 겪을 수 있는 중소기업의 현금 유동성 확보를 돕기 위한 조치다. 홈앤쇼핑은 지난 2020년 9월 관련 제도를 도입한 이후 명절마다 꾸준히 대금 조기 지급을 실천해 오고 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 “중소기업의 안정이 곧 홈앤쇼핑 본연의 가치이자 정체성”이라며, “앞으로도 파트너사가 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 통해 든든한 동반자 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편, 홈앤쇼핑은 대금 조기 지급 외에도 중소기업의 글로벌 판로 개척을 돕는 수출 지원과 역량 강화를 위한 ‘일사천리 아카데미’ 운영 등 유통 생태계 전반을 아우르는 다각도의 상생 프로그램을 운영 중이다.