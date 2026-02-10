빗썸 점유율 7~8일 23%→9일 30%대 상승

[헤럴드경제=경예은 기자] 비트코인 오지급 사태 이후 빗썸의 시장 점유율이 오히려 상승한 것으로 나타났다. 거래소에서 자체 보상안으로 모든 고객에게 일주일 동안 수수료를 면제하면서 투자자 대금이 몰린 것으로 해석된다.

10일 디지털자산 정보 제공 플랫폼 코인게코에 따르면 빗썸의 전날 오후 8시 기준 시장 점유율은 30.8%로 집계됐다. 이는 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)의 24시간 거래량 총액 가운데 빗썸이 차지하는 비중을 산출한 수치다.

빗썸 점유율은 비트코인 오지급 사고 이전인 지난 6일 28.5% 수준이었으나 사고 직후인 7~8일에는 각 23%로 일시적으로 하락했다. 이후 9일 들어 다시 반등하며 30%대를 회복했다. 빗썸 점유율이 30%를 웃돈 것은 지난달 5일(31%) 이후 약 한 달 만이다.

반면 국내 최대 거래소인 업비트의 시장 점유율은 같은 기간 뚜렷한 하락세를 보였다. 업비트 점유율은 지난 7일 72.8%에 달했지만 8일 57.3%, 9일 54.9%로 이틀 연속 급감했다. 업계에서 사실상 독주 체제를 이어온 업비트의 점유율이 50%대에 머문 것은 이례적인 흐름으로 평가된다.

시장에서는 빗썸 점유율 반등의 배경으로 전 고객 대상 수수료 면제 정책을 꼽고 있다. 빗썸은 앞서 비트코인 오지급 사태와 관련해 “거래유의종목을 제외한 전 종목의 거래 수수료를 면제한다”고 밝힌 바 있다. 이용자들은 오는 15일까지 기존 0.25%의 수수료 없이 거래할 수 있다.

이번 조치는 사고에 대한 보상성격과 함께 고객 신뢰 회복을 위한 대응으로 단기간 실적 부담을 감수한 결정이라는 평가가 나온다. 실제로 빗썸은 지난 2024년 10~11월에도 수수료 면제 이벤트를 통해 시장 점유율을 40%대로 끌어올렸다.

유사한 흐름은 다른 거래소에서도 나타났다. 평소 1%대 안팎에 그치던 코빗의 점유율은 지난 8일부터 10%를 웃돌며 급증했다. 코빗이 달러 연동 스테이블코인 USDC(서클) 거래 이벤트를 시작한 시점과 맞물린 결과로 풀이된다. 하루 1000만원 이상 USDC를 거래한 고객에게 리워드(당첨금)를 제공하는 이벤트가 거래대금 확대에 영향을 미쳤다는 분석이다.