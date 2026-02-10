거래대금 급증·증권사 실적 기대에 개인 자금 유입

[헤럴드경제=김유진 기자] 국내 증시가 연일 강세 흐름을 이어가면서 증권업종 상장지수펀드(ETF)의 연초 이후 수익률이 50%를 웃돌고 있다.

10일 연합인포맥스에 따르면 ‘TIGER 증권’ ETF의 연초 이후 수익률은 전날 기준 52.11%를 기록했다. ‘HANARO 증권 고배당 TOP 플러스’ ETF는 53.85%, ‘KODEX 증권’ ETF는 52.94%로 집계됐다.

증권 관련 ETF가 두드러진 성과를 내자 개인 투자자 자금도 빠르게 유입되고 있다. 연초 이후 TIGER 증권 ETF에는 170억원이 순유입됐고, HANARO 증권 고배당 TOP 플러스와 KODEX 증권 ETF에도 각각 57억원, 208억원의 순매수가 몰렸다.

자금 유입 배경에는 국내 증시가 지난해에 이어 올해도 강한 상승 흐름을 이어가면서 증권사 실적 개선 기대가 확대된 점이 꼽힌다. 실제로 최근 증권사들이 잇따라 발표한 지난해 실적은 시장 기대치를 웃돌고 있다.

미래에셋증권의 지난해 영업이익은 전년 대비 61.2% 증가한 1조9150억원으로, 2조원에 근접했다. 삼성증권과 NH투자증권도 영업이익 1조원을 넘기며 이른바 ‘1조 클럽’에 이름을 올렸다. 아직 실적을 발표하지 않은 한국투자증권 역시 지난해 3분기까지 누적 영업이익이 1조9832억원에 달해, 연간 기준으로 2조원을 상회할 가능성이 제기된다.

올해 들어서도 증권업종을 둘러싼 환경은 비교적 우호적이라는 평가다. 특히 코스피가 5000선을 돌파한 지난달, 국내 증시 일평균 거래대금이 급증하면서 브로커리지(위탁매매) 수익 확대에 대한 기대가 커졌다.

지난달 국내 증시 일평균 거래대금은 한국거래소 기준 약 42조원, 넥스트레이드 약 20조4000억원으로 합산 62조원을 넘어섰다. 이는 전월 대비 89.1% 급증한 수준이다. 같은 기간 고객 예탁금은 약 20%, 신용공여 잔고는 약 10% 증가했다.

고연수 삼성증권 연구원은 “금리 인하 여부와 무관하게 증권업종 실적을 좌우하는 핵심 변수는 거래대금”이라며 “국내외 주식 거래대금을 감안할 때 업황은 여전히 견조한 흐름을 보이고 있다”고 설명했다.