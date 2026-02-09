[헤럴드경제=고은결 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부의 국경 강화 기조에 영국 기업 임원들이 경범죄를 이유로 잇따라 비자 발급을 거부당하고 있는 것으로 전해졌다.

9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 주영국 미국 대사관이 최근 기술 기업 등의 최고위급 임원들에 대한 관광·사업 비자 발급을 잇달아 거부했다. 대마초 사용, 술집 다툼과 같은 비교적 경미한 범죄 이력이 거부 이유였다. 일부는 이런 이력이 1970년대까지 거슬러 올라가고, 체포된 기록만 있고 유죄 선고는 받지 않은 사람도 있다고 한다.

미 대사관은 신청자가 비자를 받을 자격을 갖췄다는 점을 충분히 보여주지 못했다는 포괄적인 규정을 발급 거부 사유로 들었다. 변호사들은 이런 일이 지난해 여름 미 국무부의 ‘체포 후 비자 취소’(catch-and-revoke) 정책 도입 이후에 두드러졌다며 지난해 초 트럼프 2기 행정부 출범 이전에는 훨씬 드물었다고 전했다. 주영 미 대사관은 지난해 6월부터는 월간 비자 발급 건수 공개도 중단했다.

한편 트럼프 정부가 이민 단속을 강화한 이후로 미국행 국제 여행객 수는 감소세다. 유엔 세계관광기구(UNWTO)에 따르면 지난해 국제 관광객은 전년보다 4% 늘어 역대 최다를 기록했지만, 북미 여행객은 줄었다. 미 국제무역청(ITA) 통계에 따르면 지난해 미국을 찾은 외국인 방문객은 4.2% 줄어 코로나19 사태 이후로 처음으로 연간 기준 감소세를 보였다.

영국 고소득층을 중심으로 법률 서비스를 제공하는 미국 이민 변호사 폴 사마틴은 “미국은 전 세계 금융 중심지이므로 사람들은 미국 출장을 가야 한다”며 비자 발급 거부는 ‘문제’라고 지적했다.