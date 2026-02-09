[헤럴드경제=고은결 기자] 한화는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 4조1560억원으로 전년보다 72% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다.

매출은 74조7474억원으로 전년 대비 34.3% 증가했다. 순이익은 1조9650억원으로 16.2% 늘었다.

4분기 영업이익은 4044억원으로 전년 동기보다 64.1% 줄었다. 해당 분기 매출과 순이익은 각각 21조759억원과 2048억원이었다.