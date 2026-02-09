[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 성장하는 주니어 골퍼와 10대 청소년 골퍼를 위한 XJ·XT 주니어 골프 세트를 새롭게 선보인다고 9일 밝혔다.

XJ 주니어 세트는 주니어 골퍼를 위한 프리미엄 입문용 클럽 세트로, XJ-2(신장 115~135㎝)와 XJ-3(신장 130~150㎝) 두 가지 옵션으로 나뉜다. XT 세트는 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 6번부터 9번까지의 아이언, 피칭·샌드 웨지, 퍼터로 구성된 총 10개 클럽으로 구성됐다.

이번 XJ·XT 주니어 세트는 긴 비거리와 안정감 있는 퍼포먼스를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 성장 단계에 맞춘 클럽 구성과 전용 스펙을 통해 주니어 골퍼가 올바른 스윙을 익히고 즐거운 플레이 경험을 쌓을 수 있도록 설계됐다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “XJ와 XT 주니어 세트는 주니어와 청소년 골퍼의 성장 과정과 플레이 환경을 세심하게 고려해 개발한 제품”이라며 “골프 입문부터 실력 향상 단계까지, 주니어 골퍼가 보다 쉽고 즐겁게 골프를 배울 수 있도록 돕는 최적의 선택이 될 것”이라고 밝혔다.