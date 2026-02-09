[헤럴드경제=조용직 기자] 한국미즈노는 연철 보론강(S25CB) 적용으로 향상된 비거리와 타구감을 제공하는 ‘JPX S 시리즈’의 최신 모델, 2026년 신제품 ‘JPX S40 포지드 아이언’을 출시했다고 9일 밝혔다.

회사에 따르면 JPX S40 포지드 아이언은 미즈노 단조 아이언 라인업 중에서도 비거리 성능과 부드러운 타구감, 안정적인 탄도와 방향성을 균형 있게 구현한 모델이다. 안정감 있는 헤드 사이즈(84.5mm)를 적용해 어드레스 시 안정감을 높였으며, 스트레이트한 페이스 형상을 통해 타깃을 명확하게 설정할 수 있도록 설계했다.

한국미즈노는 JPX S40 포지드 아이언과 함께 여성 골퍼를 위한 ‘JPX S40 레이디스 아이언’도 선보인다.

미즈노골프 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 ‘PX S40 포지드 아이언 7아이언 이상 구매 고객 선착순 120명을 대상으로 BR-D4 스탠드백이 사은품으로 증정된다.

한국미즈노 관계자는 “JPX S40 포지드 아이언은 미즈노가 축적해온 단조 기술을 바탕으로, 안정적인 설계와 플레이 편의성을 균형 있게 구현한 모델”이라며, “출시 기념 이벤트를 통해 보다 많은 골퍼들이 미즈노 단조 아이언의 완성도를 직접 경험하길 기대한다”고 전했다.