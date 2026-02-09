4R 3언더, 최종합계 15언더파 선전 3개 대회 연속 톱10…상승세 계속 가터럽, 연장서 마츠야마 꺾고 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 PGA 투어 WM 피닉스오픈(총상금 960만달러)에서 공동 3위를 차지했다. 3개 대회 연속 톱10에 들며 다음 대회를 기대케 했다.

김시우는 9일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디 3개로 3언더파 68타를 쳤다.

최종 합계 15언더파 269를 기록한 김시우는 남자 골프 세계 1위 스코티 셰플러(미국) 등과 함께 공동 3위로 대회를 마쳤다.

3라운드까지 선두에 1타 뒤진 공동 2위였던 김시우는 이날 1, 3번 홀에서 버디를 기록하며 14언더파로 한때 단독 1위에 오르기도 했다. 이후 4번부터 14번 홀까지 11개 홀 연속 파 행진을 하는 사이 다른 선수들에게 추월을 허용해 리드를 지키지 못했다.

김시우는 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 지난주 파머스 인슈어런스오픈 준우승에 이어 최근 3개 대회 연속 ‘톱10’에 들었다.

공동 3위 상금 43만9680달러를 받은 김시우는 이번 시즌 4개 대회 상금 170만8755달러(약 25억원)를 벌어 시즌 상금 20억원을 넘겼다.

최종 합계 16언더파 268타를 기록한 크리스 가터럽(미국)과 마츠야마 히데키(일본)가 연장전을 벌인 끝에 연장 첫 홀인 18번 홀(파4) 버디를 잡은 가터럽이 우승했다. 이 대회 우승 상금은 172만8000달러(약 25억3000만원)다.

투어 통산 4승을 거둔 고터럽은 올해 소니오픈에 이어 가장 먼저 시즌 2승 고지에 올랐다.