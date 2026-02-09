[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 총 80억원 규모의 ‘중소기업육성기금 융자지원’ 사업에 나선다고 9일 밝혔다.

본사가 강서구에 소재한 공장등록업체, 벤처기업, 이노비즈기업(기술혁신형 중소기업)은 최대 3억 원, 그 외 중소기업 및 소상공인은 최대 5000만 원까지 신청할 수 있다.

특히 구는 중소기업의 경영 안정을 돕기 위해 융자 금리를 연 0.8%까지 낮췄다. 이는 지난해 연 1.5% 금리 대비 0.7%포인트 인하한 것이다.

금리는 고정이다. 1년 동안은 이자만 납부하고 다음 해부터 4년 동안 원금과 이자를 나눠 내면 된다.

융자금은 시설자금, 운전자금, 기술개발자금 등 기업의 경영 활동과 직접 관련된 용도로만 사용할 수 있다. 타 용도로 사용하면 대출은 해지된다. 지원금액은 일반금리로 소급 적용된다.

현재 강서구 중소기업육성기금 융자를 상환 중이거나, 국세 및 지방세 체납이 있는 업체 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청 접수는 2월 9일부터 자금 소진 시까지 진행된다. 신청서, 사업계획서 등 관련 서류를 갖춰 강서구청(화곡로 302) 지하 1층 소회의실에 방문 제출하면 된다. 구청 접수처는 2월 27일까지 운영된다.

3월 3일부터는 접수처가 변경된다. 구는 2월 접수 현황을 바탕으로 기업 밀집도와 인구 분포 등을 고려해, 소기업·소상공인을 대상으로 하는 권역별 ‘찾아가는 원스톱 금융클리닉’으로 전환할 방침이다.

클리닉에선 구가 지원하는 금융 제도를 안내하고 접수까지 현장에서 받는 등 보다 편리하게 자금을 마련할 수 있도록 도울 예정이다. 구체적인 장소는 추후 강서구청 누리집을 통해 안내할 계획이다.

한편, 지난해 ‘2025년 중소기업육성기금 융자지원’ 사업을 통해 146개 업체가 총 66억 8000여만 원의 융자지원을 받은 바 있다.