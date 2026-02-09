역량진단 표준모델·성장단계별 지원 필요성 공감 “지역 중심 자생 생태계 구축이 관건”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획예산처는 9일 세종시에서 시·도 협동조합정책협의회를 열고, 올해 1분기 중 발표 예정인 협동조합 기본계획에 담길 정책과제를 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에는 17개 시·도의 협동조합 담당자들이 참석해, 향후 지역사회 문제 해결의 핵심 주체로서 협동조합의 역할을 강화하기 위한 방안을 집중 논의했다. 참석자들은 협동조합 경쟁력 제고를 위해 ▷역량진단 표준모델 구축 ▷성장 단계별 교육·컨설팅 지원 확대가 필요하다는 데 의견을 모았다.

아울러 업종·유형·연령별 협동조합 데이터베이스(DB) 관리 강화와 중앙정부-지방정부 간 관리 시스템 연계 고도화의 필요성도 건의됐다. 정책 효과를 높이기 위해서는 현황 파악과 성과 관리 체계가 보다 정교해져야 한다는 지적이다.

기획예산처는 이날 논의된 제도 개선 건의 사항을 토대로, 2026~2028년을 대상으로 하는 ‘제5차 협동조합 기본계획’에 관련 정책과제를 반영할 방침이다.

이병연 기획처 통합성장정책관은 “협동조합의 지속적인 성장을 위해서는 무엇보다 지역을 중심으로 한 자생적 생태계 구축이 중요하다”며 “중앙과 지방이 긴밀히 협력해 현장에 실질적인 도움이 되는 정책을 마련해 나가겠다”고 말했다.