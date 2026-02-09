프리츠커상 수상 ‘마이어 아키텍츠’와 협업 9일 입찰 마감 “세계적 주거 랜드마크 구현”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 9일 입찰 마감을 한 ‘성수4지구 재개발사업’ 설계안을 공개했다. 대우건설은 단지명으로 ‘더 성수(THE SEONGSU) 520’을 제안하며 압도적인 한강 가치를 담은 주거명작을 구현하겠다고 밝혔다.

대우건설은 성수4지구를 위해 마이어 아키텍츠(Meier Architects)와 협업한다. 마이어 아키텍츠는 건축계의 노벨상으로 불리는 ‘프리츠커상’ 수상자인 리차드 마이어가 설립한 곳이다. 해당 업체는 미국 로스앤젤레스(LA) 게티센터, 바르셀로나 현대미술관, 로마 아라 파비스 박물관을 설계하며 도시의 정체성과 이미지를 새롭게 정의한 것으로 정평이 나있다.

대우건설은 성수4지구만의 독보적인 한강 가치를 담아 단지명에 ‘더 성수 520’을 제안했다. 성수4지구는 520미터(m)에 이르는 한강 조망 라인을 확보해 한강을 가장 길고, 가장 넓게 누릴 수 있는 입지로 꼽힌다.

대우건설 관계자는 “성수4지구는 한강의 물결을 가장 긴 호흡으로 마주할 수 있어 다른 단지에선 구현할 수 없는 절대적인 경쟁력을 갖췄다”고 말했다.

대우건설은 한강, 서울숲, 성수 일대 도시 맥락을 통합적으로 해석해 성수4지구 설계안을 준비했다. 조경과 공공 공간 또한 건축 콘셉트와 긴밀히 연계해 ‘머무는 공간’을 넘어 ‘경험하는 공간’으로 구현하겠다는 방침이다.

대우건설 관계자는 “성수4지구는 단순한 재개발 사업을 넘어 향후 성수동의 이미지를 상징적으로 보여줄 수 있는 핵심 사업지”라며 “세계적인 건축 거장과의 협업을 통해 조합원들께 자부심을 드리고, 세계적으로 주목받는 주거 랜드마크를 목표로 설계를 진행했다”고 말했다.

앞서 대우건설은 성수4지구 입찰을 준비하며 ‘온리 원(Only One) 성수’를 비전으로 내세웠다. 도시적 맥락과 성수의 아이덴티티를 극대화해 ‘세계에 하나뿐인 성수’라는 독보적 가치를 구축하겠다는 뜻이다.