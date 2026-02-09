[헤럴드경제=박연수 기자] 네이버와 컬리가 운영하는 ‘컬리N마트’가 전날 오후 11시부터 당일 오후 3시까지 주문한 상품을 당일 자정 전에 받을 수 있는 ‘당일배송’을 시작한다고 9일 밝혔다.

당일배송 서비스는 컬리에서도 동일하게 적용된다. 이전까지 컬리N마트는 오후 11시까지 상품 주문 시 다음날 오전 8시 전에 받을 수 있는 ‘새벽배송’ 서비스를 운영해왔다. 오늘 9일부터는 기존 새벽배송뿐 아니라, 전날 오후 11시 이후부터 오후 3시 전까지 상품을 주문하면 당일 자정 전에 상품을 받을 수 있다.

지난해 9월 출시한 컬리N마트는 출시 이후 월 평균 거래액이 매달 50% 이상 증가했다. 올해 1월 거래액은 9월 대비 7배 이상 성장했다. 특히 신선식품인 농산물류, 축산물류의 1월 거래액은 지난 9월 대비 각각 82%, 74% 증가했다.

컬리N마트의 재구매 사용자도 늘었다. 컬리N마트의 재구매 사용자 비율은 60%로, 지난 10월 대비 2배 증가했다. 네이버플러스 스토어 앱을 통한 컬리N마트의 거래액 비중도 80%로 나타나며, 앱을 통한 장보기 사용성 또한 안정적으로 확대되고 있다.

컬리 관계자는 “(컬리N마트는) 당일배송 서비스를 서울·경기 등 수도권에서 운영 후 향후 배송 지역을 넓혀 나갈 계획”이라고 말했다.