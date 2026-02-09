2026년 주요 업무계획 청취 조례안 등 15개 안건도 처리

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울주군의회(의장 최길영)가 9일 의사당 본회의장에서 이순걸 군수를 비롯한 집행부 간부 공무원이 참석한 가운데 제243회 임시회 제7차 본회의를 열고 12일 간의 의사일정을 마무리했다.

군 의회는 이번 임시회 기간 동안 의회사무국과 본청, 보건소, 12개 읍·면, 울주시설관리공단, 울주문화재단, 울주복지재단 등 48개 부서 및 기관에 대한 2026년도 주요 업무 계획을 청취하고 주요 정책과 사업의 타당성을 점검했다.

의원 발의 조례안 등 15건의 안건도 심의·의결했다. 주요 내용은 ▷울주군 공동주거시설 층간소음 방지 조례 일부개정조례안 ▷울주군 전기자동차 전용주차구역 화재 예방 및 안전시설 지원 조례안 ▷울산광역시 울주군 야간관광 활성화 조례안 ▷울산광역시 울주군 향교·서원 활성화 지원 조례안 등이다.

또 집행부에서 제출한 ▷울주군 전통시장 및 상점가 육성에 관한 조례 일부개정조례안 ▷울주군 어르신 등 시내버스 요금 지원에 관한 조례 일부개정조례안과 각종 시설 위탁관리 동의안을 처리했다.

2025회계연도 세입·세출 결산검사위원으로 정우식 의원을 비롯해 박주철·강연진·박형석·이준엽·이원형 공인회계사 등 총 6명을 선임했다.