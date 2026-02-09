[헤럴드경제=김보영 기자] 세종정부청사에 근무하던 30대 신입 사무관이 숨진 채 발견됐다.

9일 경찰과 소방당국에 따르면 지난 3일 오전 9시 25분쯤 세종시 어진동 오피스텔 앞 도로에 남성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 소방은 A씨가 이미 숨진 상태인 것을 확인하고 경찰에 인계했다. 경찰은 “범죄 혐의점이 없고, 마지막 이동 경로가 확인되는 등 타살 정황이 없어 변사로 처리했다”고 밝혔다.

조사 결과 A씨는 국세청 소속으로, 지난달 초 재정경제부 세제실에 파견된 신입 사무관으로 확인됐다. A씨는 사고 전 출근 복장으로 방을 나선 뒤, 1층과 6층, 17층 복도를 오가며 불안정한 모습을 보이다가 사라진 것으로 전해졌다.

갑작스러운 사망 소식에 세종 관가에는 침통한 분위기가 감돌고 있다. 앞서 지난해 10월에도 국가정보자원관리원 화재 사고 관련 업무를 맡아온 행정안전부 소속 50대 서기관이 정부세종청사에서 숨진 바 있다.

당시 화재는 국정자원 전산실 리튬이온배터리에서 발생해 서버와 배터리가 불에 타면서 정부 전산시스템이 두 달 가까이 마비되는 사태로 이어졌다. 관가 일각에서는 최근 높아진 성과 압박과 강화된 신상필벌 기조가 이번 사건과 무관하지 않다는 해석도 나오고 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다．