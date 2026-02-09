8일 ‘삼성 솔브 포 투모로우’ 위촉식 IOC 위원장 등 관계자 80여명 참석

삼성전자가 국제올림픽위원회(IOC)와 함께 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽과 연계해 미래세대 인재를 육성·지원하는 글로벌 청소년 CSR(사회공헌) 프로그램 ‘삼성 솔브포투모로우(Samsung Solve for Tomorrow)’ 등 미래 인재를 육성하고 지원하는 다양한 프로그램을 운영한다.

IOC 공식 파트너인 삼성전자는 8일(현지시간) 이탈리아 밀라노 삼성 하우스(Samsung House)에서 ‘삼성 솔브포투모로우’ 홍보대사 위촉식(사진)을 개최했다. 행사에는 커스티 코번트리 IOC 위원장, 김재열 IOC 집행위원(삼성글로벌리서치 사장), 아우비타 라필라 IOC 올림피즘 365 위원회 위원장, 이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장, 성일경 삼성전자 유럽총괄 등 삼성전자와 IOC 관계자 80여 명이 참석했다.

‘삼성 솔브포투모로우’는 전 세계 청소년들이 STEM(과학·기술·공학·수학) 역량을 바탕으로 지역사회 난제를 해결하는 아이디어를 제안하는 경진 프로그램으로, 2010년부터 운영돼 왔다. 이번 2026년 동계올림픽 연계 프로그램에서는 각 지역 우승팀 가운데 혁신성·확장 가능성·사회적 영향력이 뛰어난 10개 팀이 홍보대사로 선정됐다. 스포츠기술 분야 5개 팀과 건강·환경 분야 5개 팀으로 구성됐다.

스포츠기술 분야에는 운동 중 보청기를 보호하는 스포츠 헤드밴드(미국), 당뇨 환자의 발 물집 초기 징후를 감지하는 스마트 운동화(영국) 등과 건강·환경 분야에는 상처 치유 경과를 실시간 모니터링하는 AI 스마트 밴드(미국) 등이 선정됐다. 박지영 기자