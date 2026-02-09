[헤럴드경제=채상우 기자] 교통사고로 뇌사에 이른 60대 여성이 장기기증으로 2명에게 생명을 선물하고 하늘로 떠났다.

9일 한국장기조직기증원에 따르면 지난해 12월 4일 고려대학교 안암병원에서 홍연복(66)씨가 뇌사 장기기증으로 양측 신장(콩팥)을 기증했다.

홍씨는 지난해 11월 15일 퇴근 후 귀가하던 중 건널목에서 차량에 치이는 사고를 겼었다. 병원으로 긴급 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 가족의 동의로 신장(양측)을 기증해 두 사람에게 새 삶을 선물했다.

강원도 춘천시에서 1남 3녀 중 둘째로 태어난 홍씨는 밝고 활동적인 성격으로 주변 사람들에게 늘 먼저 다가가고 자상하게 대하던 사람이었다. 정년퇴직 후에는 시설관리공단에서 시니어 인턴 환경미화원으로 일했으며, 쉬는 날에는 강아지 산책과 트로트 음악을 즐겨 들었다. 특히 가수 임영웅의 콘서트에 꼭 한번 가보고 싶다는 이야기를 자주 했던 것으로 전해졌다.

홍씨의 아들 민광훈 씨는 “어머니, 저희 두 아들 키우기가 힘들고 고생이었을 텐데 너무 감사해요. 좀 더 오래 살아계셔서 손주도 보고 했으면 좋았을 텐데 하늘에서는 편히 쉬세요. 그곳에서 행복하고, 가끔 꿈에라도 찾아와주세요. 또 만나요. 엄마”라고 말하며 눈물을 흘렸다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “삶의 끝에서 다른 생명을 살리기 위해 모든 것을 내 준 기증자 홍연복 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑에 감사드린다”며 “기증자와 유가족의 사랑이 다른 생명을 살리는 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.