[헤럴드경제=박연수 기자] CU는 반값택배(舊 알뜰택배) 서비스를 롯데글로벌로지스로 이관한 후 익일 배송률이 95%를 넘어서며 이용 건수가 40% 이상 급증했다고 9일 밝혔다.

CU 반값택배는 수거 다음 날 대부분의 물량이 도착하는 ‘익일 배송’ 체계를 구축했다. 가격과 속도를 모두 갖춘 택배 서비스로 경쟁력을 높이고 있다. 배송 속도와 안정성이 높아지면서 이용 고객도 늘고 있다. 지난 1월 CU 반값택배 이용 건수는 전년 동기 대비 42.1% 증가했다.

CU는 2월 한 달간 ‘200원 무제한 할인 프로모션’을 진행한다. 포켓CU를 비롯해 중고 거래 플랫폼 ‘당근’, ‘번개장터’를 통해 CU 반값택배를 이용하는 고객을 대상으로 무게와 횟수 제한 없이 건당 200원 할인 혜택을 제공한다. 할인 적용 시 최종 운임은 500g 이하 1600원, 1kg 이하 1900원, 5kg 이하 2300~2500원으로 업계 최저가 수준을 유지한다.

연정욱 BGF네트웍스 대표는 “앞으로도 합리적 가격과 전문 택배 수준의 서비스를 제공해 CU를 가장 편리한 택배 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.