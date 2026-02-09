국가AI전략위원회 마련한 간담회 시민사회 다양한 목소리 정책 자산으로 존중

[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대는 하정우 AI미래기획수석이 시민사회 대표들과 모여 인공지능(AI) 정책을 주제로 의견을 나누는 간담회를 개최한다고 9일 밝혔다.

이날 오후 열리는 간담회는 국가AI전략위원회가 마련했다. AI 기본법과 AI 행동계획(Action Plan)을 둘러싼 다양한 쟁점에 대해 정부와 시민사회가 직접 만나 서로의 문제의식과 정책 방향을 공유하고 소통하기 위함이다.

또 이재명 대통령이 하 수석에게 현장의 의견을 경청하라 지시해 마련된 이 자리에서 나온 대화를 바탕으로 AI 정책 추진 과정에서 나오는 시민사회의 다양한 목소리는 정책 자산으로 존중한다는 방침이다.

특히 간담회에서는 이재명 대통령이 최근 여러 차례 강조한 AI 시대로의 급격한 변화에 따른 대응책이 논의될 예정이다. AI 기술 확산이 불러올 일자리 변화, 디지털 격차로 인한 양극화 심화, 사회구조 변화에 따른 불확실성 증가 등 AI시대가 가져올 국민 삶과 직결된 과제들을 해결하기 위한 정책적 지혜를 모은다는 방침이다.

간담회에 참석한 시민사회 대표들은 정부 정책에 대한 의견을 나누고, 정부의 고민과 한계를 직접 들으면서 상호 공감대를 넓힐 수 있을 것으로 기대된다. 정부도 AI기술 발전과 산업 육성이 국민의 권리와 안전, 민주주의에 미치는 영향에 대해 시민사회와 함께 고민하고 논의하는 소중한 자리로 삼을 예정이다.

하 수석은 “AI 시대의 사회적 변화에 선제적으로 대응하는 것은 대한민국이 AI 3강을 넘어 ‘AI 기본사회’로 나아가는 필수 요소가 될 것이라고 보며, 관련 제도를 안정적으로 정착시켜 나가는 것이 진정한 AI 강국이 되는 길”임을 강조했다.

이어 “이번 간담회를 계기로 AI 정책을 둘러싼 논쟁이 찬반 대립을 넘어, 이해와 조율을 통해 합리적인 해법을 함께 모색하는 과정으로 발전하기를 바란다”고 밝혔다.