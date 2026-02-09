청소년 불법도박 범국민적 인식 제고 하나은행 공식 SNS 통해 적극 홍보

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 불법 사이버 도박의 위험성에 대한 사회적 인식 확산을 위해 이호성 행장이 서울경찰청이 주관하는 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 참여했다고 밝혔다.

해당 캠페인은 ‘청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다’라는 메시지를 확산하기 위해 진행되고 있다.

이 행장은 지난달 김미섭 미래에셋증권 부회장의 지명을 받아 캠페인에 참여했으며, 임직원들과 함께 청소년 불법도박의 위험성과 심각성에 대한 공감대를 형성했다.

이에 하나은행은 참여 인증 사진과 관련 메시지를 공식 SNS를 통해 적극 홍보하기로 했다. 이 행장은 다음 릴레이 참여자로는 정진완 우리은행장을 추천했다.

이호성 행장은 “청소년 불법도박은 단순한 개인의 일탈을 넘어 사회 전체가 함께 고민하고 해결해야 할 문제”라며 “미래세대를 이끌어 갈 청소년들이 건강한 일상을 누리며 바르게 성장할 수 있도록 하나은행이 함께하겠다”고 밝혔다.

한편 하나금융그룹은 2024년부터 한국도박문제예방치유원, 금융감독원, 사행산업통합감독위원회, 경찰청, 서울시교육청 등과 함께 청소년 불법도박 예방·치유를 위한 민관 공동 프로그램 ‘도도한 프로젝트’를 추진하고 있다. 이를 통해 ▷불법도박 예방을 주제로 한 뮤지컬 등 문화 콘텐츠 제작·배포 ▷전문 강사 양성 ▷불법도박 치유 상담 프로그램 운영 등 예방·홍보·치유를 아우르는 통합 지원을 이어오고 있다.