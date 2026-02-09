관리자급 대상 디지털 리더십 연수 한국서 개최 아태지역 개발사업에 한국형 디지털 전환 모델 확산

[헤럴드경제=김용훈 기자] 아시아개발은행(ADB) 고위 관계자들이 한국을 찾아 디지털·인공지능(AI) 전환의 실제 적용 현장을 직접 체험한다.

9일 재정경제부는 이날부터 11일까지 서울과 수도권 일대에서 아시아개발은행 국장·과장급 관리자들을 대상으로 디지털 리더십 연수과정(Driving Digital Immersion)을 개최한다고 밝혔다.

이번 연수는 강의 위주의 기존 프로그램과 달리, 한국의 디지털·AI 기술이 도시 운영과 산업 현장에 어떻게 적용되고 있는지를 직접 보고 체험하는 현장 중심 교육과정으로 구성됐다.

참가자들은 스마트 도시 운영 사례와 산업 현장의 AI 활용 모델을 살펴보고, 이를 토대로 ADB 역내 회원국 개발사업에 한국의 디지털 전환 경험과 AI 기반 혁신 사례를 적용하는 방안을 논의할 예정이다.

정부는 이번 연수를 계기로 ADB와의 디지털·AI 분야 협력을 한층 강화한다는 방침이다.

최지영 재경부 국제경제관리관과 김경만 과학기술정보통신부 인공지능정책실장은 환영사를 통해 “디지털과 AI 기술은 생산성 제고는 물론 글로벌 과제 해결의 핵심 수단”이라며 “한국의 디지털 전환 경험과 AI 혁신 사례가 회원국 발전에 기여할 수 있도록 확산되길 기대한다”고 밝혔다.

아울러 정부는 ADB와의 디지털·AI 협력뿐 아니라, AI 확산을 뒷받침하기 위한 안정적 에너지 공급과 핵심 광물 공급망 안정화 등 연계 분야에서도 협력을 이어갈 계획이다.