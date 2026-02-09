훈·포장부터 장관표창까지 125점 규모 발주·도급 안전책임·상생협력 이행 여부 중점 평가

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 산업현장에서 묵묵히 안전을 지켜온 공로자 발굴에 나선다.

고용노동부는 ‘2026년도 산업재해 예방 유공 포상’ 계획을 공고하고, 9일부터 다음 달 5일까지 포상 후보자 신청을 접수한다고 밝혔다.

산업재해 예방 유공 포상은 산업안전보건 관련 업무에 종사하며 재해 예방에 기여한 유공자를 발굴·포상하는 제도로, 사업주와 노동자, 민간 재해예방단체, 유관기관 관계자 등을 대상으로 매년 100여 점 이상이 수여된다. 2026년 포상 규모는 훈장 4점, 포장 4점, 대통령표창 7점, 국무총리표창 10점, 장관표창 100점 등 총 125점 수준이다. 다만 최종 포상 규모는 심사 결과에 따라 조정될 수 있다.

올해 포상에서는 발주·도급 과정에서의 기업 안전 책임 이행 여부가 핵심 평가 항목으로 다뤄진다. 원·하청 간 안전보건 협력체계 구축, 기초 안전보건 수칙 준수, 상생·협력 노력 등이 중점적으로 심사되며, 안전문화 확산과 산업재해 예방 역량 강화 노력도 함께 평가 대상에 포함된다.

심사는 산재 예방 수공기간, 투자 실적, 사망만인율 등을 반영한 정량평가와 함께 취약 노동자 보호, 혁신적 안전관리 제도 도입, 안전문화 확산 활동 등을 보는 정성평가로 진행된다. 특히 이주노동자·고령노동자·이동노동자 등 취약계층 보호 노력과 기후위기 등 새로운 위험 요인에 대한 대응도 주요 평가 요소로 제시됐다.

신청은 사업장 소재지 관할 지방고용노동관서 산재예방감독과에서 우편과 전자파일로 접수받는다. 결격사유 조회와 공개검증, 공적심사를 거쳐 포상 대상자를 확정한 뒤, 오는 7월 6일 ‘산업안전보건의 날’ 기념식에서 포상을 전수할 예정이다.

김영훈 노동부 장관은 “안전의 주체인 사업주와 노동자, 학계와 노사단체 등 우리 사회 모든 구성원이 각자의 자리에서 함께 노력할 때 산업재해를 줄일 수 있다”며 “현장에서 묵묵히 안전을 지켜온 숨은 유공자들이 이번 포상을 통해 발굴되고, 이를 계기로 안전한 일터가 더욱 확산되길 바란다”고 말했다.