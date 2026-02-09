파이브로스캔 지역 거점 센터로 선정 다양한 간질환 임상 경험 갖춰

[헤럴드경제=김광우 기자] 세브란스병원은 최근 글로벌 간질환 진단 전문기업 에코센스(Echosens)의 파이브로스캔(FibroScan) 지역 거점 센터로 선정됐다고 9일 밝혔다.

이번 선정으로 세브란스병원은 비침습적 간질환 진단 분야에서 임상·연구·교육을 아우르는 지역 기반 핵심 허브로서 역할을 수행한다.

간 섬유화와 지방간을 비침습적으로 평가하는 파이브로스캔 기술을 보유한 에코센스는 전 세계 다수의 의료기관과 연구 네트워크를 구축하고 있다. 이중 지역 거점 센터는 해당 기술의 임상 적용, 데이터 축적, 교육 및 연구 협력의 중심 역할을 수행하는 기관에 부여된다.

세브란스병원은 그간 만성 간질환, 대사이상 지방 간질환, 바이러스성 간염 등 다양한 간질환 환자 진료에서 축적한 임상 경험과 체계적인 검사·연구 인프라를 바탕으로 이번 거점 센터로 선정됐다.

향후 ▷비침습적 간질환 진단의 표준화 ▷임상 데이터 축적 및 연구 협력 ▷지역 의료진 대상 교육 프로그램 운영 등을 통해 간질환 조기 진단과 진료 질 향상에 기여할 계획이다.

특히, 지난해 에코센스와 맺은 아시아-태평양(APAC)지역 간 건강 증진을 위한 학술·교육 협력을 기반으로 국내뿐 아니라 아시아 지역의 간질환 관리 역량과 교육 훈련 기회를 확대한다는 방침이다.

김승업 파이브로스캔 지역 거점 센터장은 “이번 지역 거점 센터 선정은 세브란스병원이 축적해 온 간질환 진단 및 연구 역량을 국제적으로 인정 받은 결과”라며 “환자 부담을 최소화하는 비침습적 진단 체계를 임상 현장에 안정적으로 정착시키고 지역 의료기관과 협력을 통해 표준 진료 확산을 위해 노력하겠다”고 말했다.