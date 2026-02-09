새벽배송 이어 당일배송으로 서비스 확대 배송리드 타임 단축해 장보기 사용성 강화 출시 5개월 간 거래액 월 평균 50% 이상 성장

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버㈜와 (주)컬리가 운영하는 ‘컬리N마트’에서 ‘당일배송’(자정 샛별배송)을 받아볼 수 있게 됐다.

네이버는 컬리N마트에서 전날 오후 11시부터 당일 오후 3시까지 주문한 상품을 당일 자정 전에 받을 수 있는 ‘당일배송’을 시작한다고 9일 밝혔다.

당일배송 서비스는 컬리N마트는 물론 컬리에서도 동일하게 적용된다.

이전까지 컬리N마트는 오후 11시까지 상품 주문 시 다음날 오전 8시 전에 받을 수 있는 ‘새벽배송’ 서비스를 운영해왔다. 하지만 이날부터는 기존 새벽배송에 더해, 전날 오후 11시 이후부터 오후 3시 전까지 상품을 주문하면 당일 자정 전에 상품을 받을 수 있게 됐다.

네이버는 새벽배송에 이어 당일배송까지 배송 서비스가 확대됨에 따라 주문 마감 시간에 대한 부담이 줄어들고 장보기 사용성이 더 활발해질 것으로 기대하고 있다. 컬리N마트는 당일배송을 서울·경기 등 수도권에서 운영 후 향후 배송 지역을 넓혀 나갈 계획이다.

한편 지난해 9월 출시한 컬리N마트는 출시 이후 월 평균 거래액이 매달 50% 이상 증가했다. 올해 1월 거래액은 오픈 초기인 9월 대비 7배 이상 성장한 것으로 나타났다.

특히 신선식품인 농산물류, 축산물류의 1월 거래액은 지난 9월 대비 각각 82%, 74% 증가했으며, 초신선 식품인 달걀, 우유, 두부 품목은 높은 재구매율을 기록했다. 판매 상위 상품 구성에서도 오픈 초기 밀키트·간편식 위주에서, 출시 5개월이 지나며 농수산 및 축산 등 신선도와 품질이 중요한 품목이 고르게 포함됐다. 화장지, 세제, 칫솔·치약과 같은 FMCG(일용소비재) 상품군의 거래액도 9월 대비 5배 이상 늘었다.

컬리N마트의 단골력도 뚜렷해지고 있다. 컬리N마트의 재구매 사용자 비율은 60%로, 지난 10월 대비 약 2배 증가했다. 네이버는 “컬리N마트의 단골력이 빠르게 단단해진 배경에는 멤버십 사용자 대상 낮은 무료 배송 허들과 다양한 혜택 등 멤버십 서비스와의 강력한 시너지에 기반하고 있다”고 자평했다.

실제로 네이버에 따르면 컬리N마트 사용자 중 90%이상이 네이버플러스 멤버십 사용자다. 5개월 동안 10회 이상 사용한 찐단골 수도 비멤버십 대비 70배에 달한다. 네이버플러스 스토어 앱을 통한 컬리N마트의 거래액 비중 또한 80%로 나타나며, 앱을 통한 장보기 사용성 또한 안정적으로 확대되고 있다고 네이버는 설명했다.