SKT, 8600명 인력 투입…자회사·관계사 협력 KT, 1200개소 관리…보답 프로그램 운영 총력 LGU+, 현장 요원 배치…캐시서버 용량 증설도

[헤럴드경제=차민주 기자] 통신3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)가 설 연휴 기간 트래픽 급증을 대비해 특별 대책을 가동한다.

먼저 SK텔레콤은 전국적으로 일평균 약 1400명, 연인원 8600여명의 인력을 투입해 오는 13일부터 18일까지 특별 소통 상황실을 운영한다고 9일 밝혔다. 이로써 24시간 통신 서비스를 모니터링하겠단 방침이다.

특히 SK브로드밴드, SK오앤에스, 홈앤서비스 등 자회사와 SK AX, SK쉴더스 등 관계사와의 협력으로 대응 체계를 강화할 계획이다.

이어 SKT는 전국 주요 기차역, 버스 터미널, 공항, 공원묘지 및 성묘지 등 1200여개소에 기지국 용량 점검 조치를 완료했다고 밝혔다. 설 당일에는 데이터 트래픽이 평시 대비 최대 17% 증가할 것으로 예상돼 커버리지 최적화를 지원한다. 아울러 에이닷, PASS, 티맵, T아이디 등 SKT의 주요 서비스에도 상황실을 설치했다.

또 오는 23일까지 진행하는 동계올림픽으로 콘텐츠 유통이 급증할 것에 대비하고자 SK브로드밴드와 공동으로 유무선 망 관리를 강화한다. 국제로밍 이용자 수가 평소 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상돼 집중 관리에도 나선다.

더불어 7개 관계사와 공동으로 통합보안센터를 운영해 보안침해사고 대응 체계도 고도화하겠다고 강조했다.

복재원 SKT 네트워크운용담당은 “설 연휴 동안 고객들이 통신 서비스를 안심하고 이용할 수 있도록 통신 품질 관리에 최선을 다할 계획”이라며 “특히 동계올림픽과 같은 대형 이벤트가 진행되는 만큼, 모든 상황에 철저히 대비하겠다”고 강조했다.

KT는 오는 13일부터 22일까지 네트워크 집중관리 체제를 운영한다. 설 연휴 기간 인파가 집중되는 공항, KTX 역사, 고속도로 인근, 터미널과 주요 상권 등 전국 1200여개소를 대상으로 네트워크 사전 점검과 집중 관리에 나선다. 또 과천 네트워크 관제센터를 중심으로 24시간 종합상황실과 전국 현장 상황실을 가동한다.

특히 ‘고객 보답 프로그램’을 안정적으로 운영하고자 특정 지역의 무선 인터넷 이용량이 급증할 시 다른 지역의 네트워크 자원을 활용하도록 했다. KT 고객은 2월부터 6개월간 제공되는 ‘고객 보답 프로그램’으로 월 100GB 데이터와 티빙 등 온라인동영상서비스(OTT) 이용권 2종 중 하나를 무료로 제공받는다.

오택균 KT 네트워크운용혁신본부장은 “설 연휴는 대규모 이동과 데이터 이용이 동시에 증가하는 시기”라며 “고객 보답 프로그램과 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽까지 고려한 선제적 네트워크 집중관리와 화재 대응 긴급 복구훈련으로 국민이 편안한 명절을 보낼 수 있도록 전력을 다하겠다”고 말했다.

LG유플러스는 서울 마곡 사옥에 종합상황실을 열고 24시간 집중 모니터링에 돌입한다. 또 고속도로, 휴게소, KTX·SRT 역사, 버스터미널, 공항 등에 있는 5G 및 LTE 기지국의 사전 점검을 진행하고 최적화 작업도 진행한다. 아울러 명절 통화량과 데이터 사용량 추이를 분석해 주요 고속도로 요금소, 휴게소 상습 정체 구간 등 중요 거점 지역에 현장 요원을 배치한다.

더불어 U+tv와 OTT 시청이 증가할 것으로 예상됨에 따라 캐시서버 용량 증설 등으로 대비에 나선다.

또 오는 14일부터 18일까지 알뜰폰 가입자를 포함한 고객에게 무료 영상통화 혜택을 제공한다. 다만 선불폰 이용자나 카카오톡·페이스톡 등 모바일 데이터를 이용한 영상통화(mVolP)는 제외된다.