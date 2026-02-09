현장 적용 중심 AI 연수 공동 추진…디지털 전환 대응력 강화 전문 콘텐츠·강사진 결합해 산업 맞춤 교육 체계 구축 전국 단위 확산 기대…중소기업 경쟁력 제고 기반 마련

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위한 실무형 인재 양성 협력이 본격화된다.

중소벤처기업진흥공단은 사단법인 한국산업지능화협회(KOIIA)와 지난 6일 서울 KOIIA 본부에서 ‘중소벤처기업 AI 역량강화 연수 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 산업 전반의 디지털 전환과 AI 도입이 빠르게 확산되는 상황에서, 중소벤처기업이 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실무형 AI 인재 양성 체계를 구축하기 위한 공동 대응 차원에서 추진됐다. 협약식에는 중진공 강원연수원·강원지역본부와 KOIIA 주요 관계자들이 참석했다.

양 기관은 ▲AI 활용 역량 강화 연수 프로그램 공동 기획·운영 ▲AI 및 산업지능화 분야 전문 연수 콘텐츠 개발 협력 ▲인적 자원 상호 교류 등을 중심으로 협력 체계를 구축한다. 이를 통해 중소벤처기업 현장의 AI 기술 적용 역량을 높이고 지역 산업 경쟁력 강화로 이어지도록 한다는 계획이다.

업무협약을 계기로 정기 연수과정 개발·운영은 물론 AI 산업 네트워크 활성화, 세미나·포럼 개최 등 다양한 협력 사업도 공동 추진된다. 중진공 강원연수원과 강원지역본부는 연수 인프라 제공과 기획·운영, 정책사업 연계를 담당하고, KOIIA는 AI·산업지능화 분야 전문 콘텐츠와 강사진을 제공해 기관별 강점을 결합한다.

특히 이번 협력은 공공 연수 정책과 산업계 실무 노하우를 결합한 모델이라는 점에서 향후 전국 단위 연수과정으로의 확대 적용 가능성도 기대된다.

최은경 중진공 강원연수원장은 “이번 협약은 단순한 교육 협력을 넘어 중소벤처기업 AI 인력양성 연수 모델을 구체화하는 계기가 될 것”이라며 “중소벤처기업이 변화하는 디지털 환경 속에서 AI 기술을 현장에 적용할 수 있는 실질적 역량을 확보하길 기대한다”고 말했다.