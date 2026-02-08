[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 2025년부터‘달서구 출산축하금’지원 대상을 둘째 자녀까지 확대하고 2026년 2월부터 만 1세에 도래하는 둘째 자녀를 대상으로 출산축하금을 순차적으로 지급한다고 8일 밝혔다.

따라서 둘째 자녀 출산축하금은 출생신고 시 신청을 받아 접수한 뒤 만 1세 도래 시점에 50만 원을 일시금으로 지급하는 방식으로 운영된다.

지급 시점을 출생 직후가 아닌 만 1세 시점으로 설정한 것은, 출산 이후에도 지속적으로 발생하는 양육비 부담을 고려해 정책의 실효성을 높이기 위한 조치로 보건복지부와의 사회보장제도 변경 협의를 거쳐 추진됐다.

또 셋째 이상 자녀에 대해서는 기존 지원 체계를 유지한다. 셋째 자녀 100만원, 넷째 자녀 200만원, 다섯째 이상 자녀는 500만원을 각각 2회에 걸쳐 분할 지급한다.

출산축하금 지원 대상은 영아 출생일 기준으로 부 또는 모가 1년 전부터 신청일 현재까지 달서구에 주민등록을 두고, 출생 자녀와 동일 세대에 거주하는 경우에 해당한다.

신청 기한은 출생일 기준 1년 이내이며 거주 기간이 1년 미만일 경우에는 1년이 경과한 날부터 신청할 수 있다.

다만 지급 시점 이전에 타 지역으로 전출할 경우에는 지원 대상에서 제외된다.

아울러 달서구는 출산 초기 가정의 부담을 완화하기 위한 체감형 출산 지원 사업도 함께 추진하고 있다.

달서구는 앞으로도 ‘출산BooM 달서’프로젝트를 중심으로 출산 가정이 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “출산 가정에 실질적인 도움이 되는 지원을 강화해 청년층의 출산·육아 부담을 덜고 아이 낳고 키우기 좋은 도시 달서를 만들기 위한 수요자 맞춤형 출산 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.