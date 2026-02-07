일본 하시모토에 3-2 신승 김나영은 16강서 쑨잉사에 1-3 역전패

[헤럴드경제=박병국 기자]한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 2026 국제탁구연맹(ITTF)-아시아탁구연맹(ATTU) 아시안컵 여자 단식 16강에서 일본을 꺾고 8강에 올랐다.

세계랭킹 12위 신유빈은 7일 중국 하이커우에서 열린 대회에서 일본의 하시모토 호노카(세계 11위)를 게임 점수 3-2(11-6 6-11 8-11 11-7 11-7)로 물리쳤다.

8강에 오른 신유빈은 왕만위(2위)-왕이디(6위·이상 중국) 승자와 준결승 길목에서 맞붙는다.

신유빈은 예선에서 일본의 하야타 히나(10위)에게 2-3으로 덜미를 잡혀 조 2위로 16강에 올랐다. 하지만 두 번째 한일전에선 패하지 않았다.

신유빈은 1게임부터 강한 공세로 밀어붙이며 11-6으로 승리했다. 신유빈은 하시모토의 반격에 2, 3게임을 잃고 게임 점수 1-2를 허용했다.

4게임 들어 강한 포핸드 드라이브 공세를 펼치며 11-7로 이겼다.신유빈은 공방 끝에 5게임도 같은 점수로 이기며 8강행을 확정했다.

반면 함께 여자 단식 16강에 올랐던 김나영(25위·포스코인터내셔널)은 세계 1위 쑨잉사(중국)에게 1-3(11-7 2-11 8-11 8-11)으로 역전패했다.

김나영은 쑨잉사를 강하게 몰아붙여 첫 게임을 11-7로 따내며 기세를 올렸다. 하지만 2게임을 2-11로 손쉽게 잃은 뒤 3, 4게임도 8강에 오르지 못했다.