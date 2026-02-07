[헤럴드경제=박병국 기자] 주말 내내 강추위가 이어지겠다. 전라도와 제주도에는 많은 눈이 내리겠다.

7일 기상청에 따르면 중부 지방과 전북 동부, 경북 내륙을 중심으로 한파특보가 발효된 가운데 주말을 포함해 모레까지 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 떨어지겠다. 이날 낮 최고기온은 영하 5도에서 5도 사이에 머물겠다.

일요일인 8일에는 아침 기온이 영하 18도에서 영하 5도로 매우 낮겠다. 낮 최고기온은 영하 4도에서 3도 사이가 되겠다.

당분간 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아지겠다.

모레인 월요일 아침 최저기온은 영하 14도에서 영하 3도였다가, 낮 기온이 2도에서 10도로 오르며 평년과 비슷한 수준이겠다.

이날 오전부터 제주도, 오후부터 전라 서해안과 충남 서해안, 밤부터 충남권 북부 내륙과 충북 중·남부, 그 밖의 전남권과 전북 남부 내륙에 눈이 내리는 곳이 있겠다.

이번 주말 전북 서해안·전북 남부 내륙, 광주·전남 서부의 예상 적설량은 3∼8㎝(많은 곳 서해안 10㎝ 이상)다. 전남 북동부는 1∼3㎝, 전남 남동부는 1㎝ 미만으로 예상됐다. 충남 서해안은 1∼3cm, 세종·충남 북부 내륙은 1cm 안팎, 충북 중·남부는 1cm 미만이다.

제주도 산지는 10∼20㎝(많은 곳 30㎝ 이상), 제주도 중산간과 제주도 동부는 5∼15㎝, 동부를 제외한 제주도 해안은 3∼10㎝ 상당의 눈이 각각 내릴 것으로 관측된다.

특히 전라도와 울릉도·독도, 제주도는 이날 밤과 내일 오전에 시간당 1∼3㎝, 일부 지역에서는 시간당 5㎝ 안팎의 강한 눈이 내리는 곳이 있겠다.

북쪽에서 차고 건조한 북서풍이 유입되면서 대기는 건조하겠다.